“México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país”: Sheinbaum rechaza mapa publicado por Trump

Sheinbaum responde a Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la publicación realizada por Donald Trump en sus redes sociales y aseguró que México no se convertirá en colonia ni protectorado de ningún país extranjero, en medio de las recientes acciones y propuestas del mandatario estadunidense relacionadas con nombres geográficos.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió Sheinbaum esta mañana en su cuenta de X.

El mensaje de la mandataria fue publicado horas después de que Trump compartiera una imagen de un mapa de América del Norte en el que los territorios de México, Estados Unidos y Canadá aparecen cubiertos por la bandera estadunidense y bajo el nombre de ese país.

La publicación del presidente estadunidense no se limitó a los tres países de América del Norte. En el mapa también aparecen cubiertos por la bandera de Estados Unidos territorios de Groenlandia, Islandia y distintos países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Guatemala, Belice y Honduras.

Cambios en nombres geográficos

Con anterioridad, Trump ha impulsado distintas acciones y propuestas relacionadas con el cambio de nombres geográficos. Desde enero del año pasado, al inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos emitió un decreto para cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de México.

El 27 de agosto de este año, Trump firmó además una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario, compartido con Canadá, como “lago América”. Posteriormente, el 2 de septiembre propuso que el estrecho de Ormuz fuera rebautizado como “estrecho de Trump”.

Ayer domingo, también a través de su red social Truth Social, el mandatario estadunidense también difundió una imagen del mapa de Nuevo México, en la que tachó la segunda palabra del nombre y colocó debajo la palabra América.

Igualmente Trump ha publicado diversos mapas en los que el estado de Nuevo México aparece tachado o sustituido por “Nueva América”. La propuesta fue rechazada de inmediato por la gobernadora del estado, Michelle Lujan Grisham.

Relación con Estados Unidos

La postura expresada por Sheinbaum ocurre después de que durante sus actividades de ayer en Nuevo León la presidenta enfatizara que su gobierno busca mantener una “buena relación” con la administración de Donald Trump.

Con su mensaje de esta mañana, la mandataria mexicana reafirmó que esa relación no modifica la posición de México como un país libre, independiente y soberano, frente a la publicación difundida por el presidente de Estados Unidos.