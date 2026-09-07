Prevé Monreal Paquete Económico 2027 “responsable” y sin nuevos impuestos

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, anticipó que el Paquete Económico 2027, que será entregado este martes a las 18:00 horas, será “responsable” y acorde con la realidad que enfrenta el país.

El legislador señaló que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que la propuesta contemple nuevos impuestos, por lo que consideró que las versiones al respecto forman parte de las posiciones políticas de los grupos parlamentarios.

“Es especulación, son posiciones políticas de los grupos parlamentarios que respetamos, pero apenas iniciaremos la discusión”, sostuvo.

Monreal informó que ha mantenido conversaciones con el secretario de Hacienda y adelantó que el paquete incluirá medidas para combatir la evasión y elusión fiscal, particularmente mediante acciones contra las empresas factureras.

Explicó que estas medidas podrían incorporarse en la Miscelánea Fiscal o en la Ley de Ingresos, con mecanismos legales para evitar prácticas mediante las cuales se evade, elude o quebranta al fisco.

Consideró que es necesario reforzar las acciones jurídicas contra la evasión fiscal y señaló que la propuesta que presentará la Secretaría de Hacienda, por encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla medidas más eficaces contra las factureras y la evasión y elusión de impuestos.

El también presidente de la Jucopo recordó que, por disposición constitucional, el Paquete Económico deberá llegar a la Cámara de Diputados este 8 de septiembre, por lo que se acordó que la recepción sea a las 18:00 horas, con la presencia de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señaló que ambas comisiones tendrán autonomía para definir el calendario de análisis y la forma en que abordarán el contenido del paquete.

“Les hemos entregado plena responsabilidad y les hemos reiterado autonomía en su trabajo”, afirmó.

Monreal también adelantó que el presupuesto buscará profundizar la política social, con más de un billón de pesos destinado a los sectores más vulnerables, al tiempo que se buscará mantener un equilibrio en las finanzas públicas y establecer con responsabilidad el déficit.

Aseguró que no se dejará de apoyar a campesinos, personas adultas mayores, jóvenes estudiantes y personas con discapacidad, además de mantener como prioridades rubros como educación, salud, economía, salarios e infraestructura.

“Vamos a actuar con responsabilidad y a redistribuir el presupuesto de la nación, porque ese fue nuestro compromiso”, afirmó.