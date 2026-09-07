Segundo Simulacro Nacional Septiembre 2026 Segundo Simulacro Nacional Septiembre 2026: Fecha, hora y estados donde sonará la alerta sísmica (Cuartoscuro)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó la realización del Segundo Simulacro Nacional 2026, uno de los ejercicios preventivos más importantes en el país, cuyo propósito es fomentar la prevención y la respuesta oportuna de la ciudadanía ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud.

¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026 y a qué hora sonará la alerta?

De acuerdo con la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, el simulacro se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre de 2026.

La alerta sísmica sonará en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el que se activarán los sistemas de aviso masivo en las entidades donde operan estas redes de emergencia.

¿El simulacro se realizará en todo el país y cómo se emitirá el aviso?

El simulacro se realizará en todo el territorio nacional mediante un despliegue coordinado de comunicación.

La alerta sísmica se transmitirá a través de tres vías principales: la telefonía celular con mensajes de alerta directos a los dispositivos móviles, las transmisiones simultáneas en estaciones de radio y canales de televisión, así como la activación de los más de 23 mil altavoces instalados en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Morelos y Puebla.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica según otros estados de la República Mexicana?

Aunque para este segundo simulacro nacional se emitirá la señal a las 12:00 horas del tiempo del centro de México, el horario local cambiará según la región:

11:00 horas (Tiempo del Pacífico)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Mayor parte de Nayarit.

12:00 horas (Tiempo del Centro)

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Morelos

Veracruz

Tabasco

Jalisco

Michoacán

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Aguascalientes

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Municipio de Bahía de Banderas

Nayarit.

13:00 horas (Tiempo del Sureste)