Trabajadores del Hospital General de México denuncian falta de insumos y malas condiciones laborales﻿

Hospital general de México

Trabajadores del Hospital General de México realizaron un paro de labores sobre la Avenida Cuahutemoc para exigir mejores condiciones laborales y una atención más adecuada para los pacientes, debido a la falta de alimentos, espacios dignos para descansar e insumos médicos necesarios para atender a personas graves. Durante una entrevista, Hazel Trujillo explicó que una de las principales razones de la protesta fue exigir mejores condiciones para el personal que trabaja en el hospital, pero también para los pacientes que reciben atención médica.﻿

La trabajadora señaló que existen empleados que realizan horas extras y que no cuentan con lugares adecuados para descansar ni con comida suficiente y en buenas condiciones. Además, aseguró que los problemas también afectan directamente a los pacientes, principalmente a quienes se encuentran en situaciones graves “Nosotros exigimos mejores condiciones laborales, que nos podamos alimentar con comida mínimo limpia, que las condiciones se mejoren en general, incluso para los pacientes”, explicó Trujillo.﻿

De acuerdo con su testimonio, en algunas áreas existen dificultades para atender correctamente a pacientes que se encuentran en urgencias y que requieren atención especializada. Mencionó como ejemplo a personas intubadas que necesitan ser vigiladas constantemente, pero que, según afirmó, no cuentan con las condiciones necesarias para su monitoreo.﻿

La falta de insumos médicos también fue señalada como uno de los principales problemas. Trujillo indicó que en ocasiones no hay medicamentos, antibióticos, puntas nasales e incluso tubos necesarios para realizar una intubación“Nos hace falta comida, lugares dignos donde descansar, buen trato, y insumos para los pacientes, medicamentos”, señaló durante la entrevista.﻿

La trabajadora también habló sobre situaciones de maltrato que, según dijo, han enfrentado ella y otros integrantes del personal. Entre las situaciones mencionadas se encuentran casos de discriminación, violencia, acoso y amenazas relacionadas con la realización del paro.﻿

Hospital general de México

Asimismo, señaló que algunos residentes tuvieron dificultades para participar en la manifestación, ya que autoridades del hospital argumentaron que podían estar incurriendo en abandono de labores. Sin embargo, Trujillo aseguró que los trabajadores tomaron medidas para garantizar que los pacientes continuaran siendo atendidos. Explicó que dejaron a compañeros encargados de cuidar a las personas hospitalizadas, debido a que su principal preocupación también es el bienestar de los pacientes.﻿

La entrevistada afirmó que la protesta se intensificó después de una intoxicación que afectó a más de 200 trabajadores. Ante esta situación, consideraron necesario realizar acciones para exigir mejores condiciones dentro del hospital “Con más de 200 de nuestros compañeros afectados, pues sí creíamos que era prudente hacer algo”, declaró.﻿

El paro busca llamar la atención sobre las condiciones en las que trabaja el personal médico y sobre las necesidades que enfrentan diariamente los pacientes. Los trabajadores piden que se mejoren las instalaciones, se garantice la disponibilidad de alimentos adecuados y se cuente con los medicamentos e insumos necesarios para brindar atención.﻿

Hospital general

Además, buscan que exista un trato digno para quienes trabajan en el hospital y que se atiendan las situaciones de violencia, discriminación, acoso y amenazas que, de acuerdo con el testimonio, han sido denunciadas por integrantes del personal.﻿

La protesta, según explicó Hazel Trujillo, no solamente tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores, sino también mejorar las condiciones de atención para los pacientes que acuden al Hospital General de México. Finalmente fueron citados en el hasta bandera del hospital para darles soluciones.