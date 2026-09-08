Crisis educativa en México: estudiantes quedan por debajo del nivel básico en prueba PISA (Presidencia)

Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la prueba global PISA, cuatro de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas.

De acuerdo con las crifras más recientes reportadas por el organismo el 41.8 por ciento de los alumnos se ubicó por debajo del nivel 2 en las tres materias. México obtuvo 414 puntos en ciencias, frente a 482 de la OCDE; 408 en lectura, contra 461; 388 en matemáticas, ante 463, y 453 en resolución computacional de problemas, frente a 500.

Solo el 50 % alcanzó al menos el nivel básico en ciencias, frente al 74 por ciento de la OCDE; el 30 por ciento lo consiguió en matemáticas, contra el 65 por ciento del promedio, y el 50 por ciento en lectura, ante el 69 por ciento. Apenas el 0.5 por ciento alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas.

Respecto de 2022, matemáticas perdió siete puntos, un descenso estadísticamente significativo, mientras lectura bajó siete y ciencias subió cuatro.

Las brechas de género también persisten, pues los niños superaron a las niñas por 13 puntos en ciencias y 16 en matemáticas, mientras ellas obtuvieron 12 más en lectura.