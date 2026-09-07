Mario Delgado firma con UNESCO acuerdo para impulsar transformación digital educativa

SEP-UNESCO acuerdo El titular de la SEP, Mario Delgado y Lidia Arthur Brito, subdirectora general de la UNESCO firmaron un acuerdo para impulsar transformación digital educativa y un uso ético de la inteligencia artificial

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Lidia Arthur Brito, subdirectora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), firmaron una carta de intención para impulsar transformación digital educativa y un uso ético de la inteligencia artificial.

Delgado Carrillo, afirmó que esta acción refuerza el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para avanza hacia una cultura y ciudadanía digital, donde no se pierda el pensamiento crítico, el humanismo y se ponga siempre por delante el interés superior de la niñez

Comentó que se debe reconocer que la tecnología puede ofrecer enormes ventajas para la enseñanza y el aprendizaje, pero el reto es lograr que permanezca al servicio de las personas y evitar que sean ellas quienes queden sometidas a ella.

“Necesitamos comprender qué ocurre detrás de las pantallas y cómo están diseñadas las plataformas digitales, cuyos algoritmos pueden utilizar inteligencia artificial para conocer nuestros hábitos, ofrecernos contenido que capte nuestra atención y prolongar nuestro tiempo de permanencia.

Esta situación es especialmente delicada en las nuevas generaciones, por lo que debemos actuar con responsabilidad para proteger su bienestar y garantizar un entorno educativo sano”, señaló.

Lidia Arthur Brito, resaltó que dicha firma permitirá brindar apoyo técnico para el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Educativo Nacional en materia de transformación digital.

Para la UNESCO la tecnología debe estar al servicio de las personas y de la educación, y no al revés, y en el ámbito educativo, esto implica preservar aquello que ninguna tecnología puede sustituir: la relación humana entre estudiantes, el pensamiento crítico, la creatividad, el diálogo y la dimensión social del aprendizaje.

“Por ello, ponemos a disposición de la Secretaría de Educación Pública y de todo el sector educativo nuestra experiencia técnica y los conocimientos desarrollados por la UNESCO sobre tecnología, educación y ética de la inteligencia artificial”.

Delgado Carrillo expuso que esta alianza con la UNESCO tiene como objetivos proporcionar asistencia técnica, generar estudios, elaborar recomendaciones, sensibilizar y capacitar a estudiantes, docentes y directivos, así como intercambiar experiencias para el diseño de políticas públicas en materia de dispositivos digitales.

Datos de la UNESCO señalan que más de 114 países ya cuentan con algún tipo de regulación y que, en México, 17 entidades federativas han establecido medidas al respecto, de ahí que la SEP y las autoridades educativas estatales trabajan para definir reglas claras sobre el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales en las escuelas.

Por ello, “la Carta de Intención que impulsamos con la UNESCO representa un paso importante para generar conciencia, construir consensos y tomar decisiones informadas, de manera que aprovechemos los beneficios de la tecnología sin permitir que sus riesgos afecten la educación, la convivencia y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Lidia Arthur Brito, afirmó que la firma de la carta permitirá brindar apoyo técnico para el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Educativo Nacional en materia de transformación digital.

Esta colaboración, contempla temas de especial relevancia, como el uso de dispositivos móviles, las redes sociales y la inteligencia artificial, en un debate que ha sido impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que resulta fundamental para el futuro de la educación en México.