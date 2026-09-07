Morena quitará a Inzunza presidencia de comisión de Estudios Legislativo del Senado

Enrique Inzunza Cázares, ya no tendrá presidencia de comisión en Senado (Graciela López Herrera /Cuartoscuro)

Luego de que se declaró senador independiente y se apartó de la bancada morenista en medio de una fuerte polémica por los señalamientos de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, el senador, Enrique Inzunza dejara de presidir la Comisión de Estudios Legislativos, como parte de la próxima redistribución de las comisiones en la Cámara Alta.

Así lo confirmó el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier quien explicó que se aplicará el Reglamento del Senado y que, en el caso de Morena, se realizará una reasignación de las presidencias.

--Se mantendrá Inzunza al frente de esta comisión?

--No, le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento.

La salida de Inzunza de la presidencia de Estudios Legislativos se concretará en los próximos días, aunque todavía no está definido quién ocupará esa posición.

El coordinador morenista explicó que la distribución de las presidencias de las comisiones corresponde a los grupos parlamentarios, de acuerdo con el peso que tiene cada fuerza política dentro del Senado.

En el caso de Morena, agregó, será el propio grupo parlamentario el que determine los cambios.

Mier señaló que varios senadores solicitaron licencia y aún no se tiene certeza sobre cuántos regresarán, por lo que Morena esperará a conocer la composición definitiva antes de realizar los ajustes.

“Seguramente hacia la cuarta semana de septiembre podemos hacer la redistribución de las presidencias”, adelantó.

El movimiento en la Comisión de Estudios Legislativos ocurre en un momento de intensa actividad parlamentaria, pues el Senado se prepara para recibir la minuta de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, que podría ser votada durante la tercera o cuarta semana de septiembre, una vez que sea dictaminada.

Mier también anticipó que hacia la última semana de septiembre podrían avanzar iniciativas en materia de feminicidio, propiedad industrial e inversión extranjera.

Respecto a la situación de Inzunza, el coordinador de Morena informó además que este martes el pleno del Senado tomará conocimiento formal del escrito presentado por el legislador para separarse de la bancada mayoritaria, documento que fue enviado a la Mesa Directiva para que se informe a los senadores.

De esta manera, la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos queda en proceso de relevo, mientras Morena prepara una nueva distribución de las comisiones y define quién asumirá la conducción de uno de los órganos legislativos clave para el análisis y dictaminación de reformas.