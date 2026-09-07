En aumento, triangulación de contrabando chino a México vía EU

Aseguramientos de artículos pirata procedentes de China enviados desde Estados Unidos siguen al alza (Especial)

Piratería china — La industria nacional que comprende sectores clave como textil, calzado, acero, electrónicos, juguetes y autopartes, entre otras, denuncian pérdidas globales anuales superiores a los 20,000 millones de dólares, por causa de la triangulación del contrabando chino que desde hace más de una década llega a los puertos de Estados Unidos, donde son etiquetados para posteriormente cruzar por las aduanas de ese país para su envío a México.

Reportes de la de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de las cámaras Nacional de la Industria Textil (Canaintex), de la Industria del Calzado (Ciceg), de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y la Cámara Nacional de Comercio, acusan que han presentado quejas ante las autoridades estadounidenses por el ingreso de mercancías de origen chino a México a través de sus puertos y luego cruzan sus aduanas para evadir aranceles y regulaciones tributarias.

Estas organizaciones resaltan que derivado del aumento de piratería que ingresa al país como parte de este fenómeno conocido como la Gran Estafa del Transbordo, desde el 2018 se han reforzado los monitoreos de los flujos ilícitos de mercancía asiática e investigan las cadenas de suministro informales con operativos de rastreo.

Uno de los sectores más afectado es el de la industria textil, que de acuerdo con informes de la Canaintex, el fenómeno de contrabando de productos del gigante asiático se denunció desde hace más de una década, cuando mercancía ilegal como ropa y calzado se introducían desde Estados Unidos, a la que hacen pasar como si fuera hecha en el vecino país.

PUERTOS DE EU

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria textil, el esquema de introducción de artículos piratas chinos consiste en que la mercancía, no solo la textil sino de los distintos sectores, llega primero a puertos estadounidenses como Los Ángeles, Long Beach y Oakland, en California, así como de Seattle y Puerto de Tacoma en Washington, donde se reetiqueta la mercancía o se modifica la documentación para después vía terrestre llegar a las distintas aduanas desde donde se ingresa a México, evadiendo las regulaciones y aranceles.

La mercancía de contrabando del gigante asiático llega a puertos de EU, como en Long Beach, California, desde donde se procesa para su envío a México (Archivo)

En el mismo tenor se ha pronunciado la Confederación de Cámaras Industriales, al subrayar que las aduanas por donde cruza la mercancía pirata de origen chino son las de Laredo, El Paso, McAllen y San Diego, que tras una supuesta inspección de papeleo de rigor cruzan las mercancías al lado mexicano a través de las garitas de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Reynosa, Tijuana y Nogales, donde utilizan esquemas de importación temporal o servicios de paquetería express para librar aranceles.

El gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre las quejas de industriales en México por la entrada de productos chinos a su país y que luego son enviados a territorio mexicano, por el contrario, la Casa Blanca señala de manera directa a México y a más de 40 países de ser el puente de “transbordo ilegal” para la triangulación de productos chinos para evadir gravámenes.

Las organizaciones industriales mexicanas aseguran que las pérdidas globales anuales por contrabando y piratería en los distintos sectores se estiman en más de 20,000 millones de dólares al año.

INTELIGENCIA COMERCIAL

De acuerdo con la industria textil y la Cámara de industriales, el gremio afectado por la piratería china asegura que cuentan con observatorios de inteligencia comercial que reportan e intercambian información arancelaria con la que se evalúan datos sobre subvaluación de algún importador, a la vez que se revisan y atienden las denuncias de socios comerciales para identificar las rutas y plazas de destino de la mercancía pirata que ingresa al país.

El aseguramiento de mercancía pirata evita que llegue a centros de distribución de la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, entre otros (Especial)

Representantes del sector empresarial destacan que derivado de la vigilancia que se tiene con reportes de productos de contrabando que llegan a México vía EU, los principales centros-destino para distribución de la piratería se localizan en la Ciudad de México, principalmente en plazas mayoristas del Centro Histórico, el barrio de Tepito y tianguis del valle de México.

Otros puntos de llegada y distribución identificados se encuentran en Jalisco, principalmente en su zona centro y en comercios del mercado de El Vestir de Medrano y San Juan de Dios, en Guadalajara.

Un lugar que también reportado como centro de distribución es el de las zonas comerciales de calzado y textil en León, Guanajuato.

Asimismo, son sitios obligados los tianguis y mercados regionales, que son los lugares preferidos al ser mercados sobre ruedas de gran escala a nivel nacional y a donde es fácil la venta de piratería.

MALAS NOTICIAS

Derivado del aumento del contrabando chino vía EU, la industria nacional advierte que de crecer este problema se agravarían las malas noticias para los distintos sectores afectados.

A decir de la Concamin, de continuar la tendencia con aumento en la piratería de origen chino, estrían en riesgo más de 2 millones de empleos industriales de manera directa e indirecta.

En el rubro textil, la Canaintex alerta que las pérdidas globales superarían los 10,500 millones de dólares anuales por el ingreso ilegal de una de cada 3 prendas.

El Barrio de Tepito en la Ciudad de México es uno de los principales centros de entrega y distribución de piratería china (Archivo)

En lo que respecta a las industrias del calzado y el acero, ambos sectores advierten afectaciones a la producción nacional superiores al 30 por ciento del volumen del mercado, debido a la mercancía china que entra de contrabando y es declarada por debajo del costo real.

En el caso de los juguetes y artículos del hogar, éstos ingresan al país mediante mensajería y paquetería transfronteriza bajo esquemas libres de impuestos o falsificación de facturas, por lo que su entrada de contrabando al país sigue golpeando a ambas industrias nacionales.

SIN CERTIFICACIÓN

Además de estos productos piratas, también se suman dispositivos electrónicos y electrodomésticos, desde teléfonos celulares y accesorios de cómputo hasta aparatos para el hogar que ingresan sin certificaciones de seguridad como exigen las Normas Oficiales Mexicanas.

Las autopartes y componentes también entran en la lista de contrabando, principalmente las piezas mecánicas, llantas para camión y plásticos para el sector automotriz y de manufactura.

De acuerdo con la cadena CNN, el acero y aluminio no quedan exentos de la competencia desleal del gigante asiático, principalmente con productos procesados de forma mínima o empacados en Estados Unidos para ocultar los certificados de origen chino y que cruzan la frontera hacia México como si fueran hechos en el vecino país.

A pesar de las denuncias de entrada de productos de contrabando, la intervención de las distintas dependencias del gobierno como la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no ha sido suficiente, ya que a pesar de que tienen identificados los focos rojos de centros de llegada y distribución de piratería mediante inteligencia fiscal, vigilancia en carreteras y auditorías en recintos fiscales, no se ha logrado frenar el avance del contrabando chino a través de puertos y aduanas estadounidenses.

La Crónica de Hoy 2026