Mario Delgado: México cultura de prevención, protección y cuidado de infantes y adolescentes en escuelas

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado encabezó la segunda Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, en la primaria “Ma. de Jesús Santa Olalla López”

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sostuvo que las Jornadas de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que se desarrollan en todas las escuelas de Educación Básica del país tienen el objetivo de lograr una transformación real y hacer de las escuelas y los hogares espacios seguros, donde cada niña y niño crezca con dignidad, libertad y esperanza.

Aseveró: “tenemos que nombrar las cosas como son para atenderlas y resolverlas”, y trabajar de manera conjunta autoridades, sociedad civil, organismos internacionales y comunidad escolar en la elaboración de instrumentos normativos y módulos de capacitación dirigidos a directivos, docentes y trabajadores del sector educativo y, en especial, en orientar a niñas y niños sobre sus derechos y la manera de alzar la voz ante actos de abuso infantil.

Así lo estableció al encabezar la segunda Jornada de Concientización, realizada en la Escuela Primaria “Profra. Ma. de Jesús Santa Olalla López”, en la Ciudad de México, ante estudiantes, maestras y maestros, ante quienes estableció que la vigilancia y prevención permanentes, el seguimiento, la evaluación y el fortalecimiento de la cultura del respeto y la denuncia son algunos de los lineamientos puestos en marcha en las Jornadas de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil.

“Ninguna niña o niño debe ser víctima de violencia en ningún entorno; menos aún en la escuela. Ofrecemos nuevamente una disculpa pública y sincera a las víctimas, a sus familias y a toda la comunidad educativa por las omisiones y fallas institucionales del pasado. Valoramos la valentía de quienes han denunciado y exigido justicia, ya que su lucha ha permitido que hoy estemos aquí, asumiendo la responsabilidad y el compromiso de transformar nuestro sistema educativo”, acotó.

En este mismo sentido, advirtió que la protección de la infancia es tarea de autoridades, docentes, familias, estudiantes y sociedad en general, e invitó a sumarse activamente a la prevención y detección de cualquier forma de violencia. “Rompamos el silencio y construyamos juntos entornos seguros, donde cada niña y niño sepa que su voz será escuchada y protegida. Por eso, el lema de esta jornada es: ‘Te escucho, te comprendo, te protejo’”, indicó.

De ahí que bajo el lema “Te escucho, te comprendo, te protejo”, y conforme al acuerdo de realizar, cada segundo lunes del inicio del ciclo escolar, acciones y mecanismos para cumplir el compromiso y mantener presente la importancia de actuar de manera oportuna contra el maltrato, el abuso y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en las escuelas de Educación Básica del país, como una prioridad del Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reconoció los avances alcanzados y a las familias que han alzado la voz para exigir justicia y protección para la niñez, que es lo más valioso que se tiene, y subrayó que la SEP asume la responsabilidad de cuidar su educación y bienestar.

Luego de firmar, como testigo de honor, el Protocolo de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica, el secretario Delgado Carrillo apuntó que la situación está cambiando, ya que ahora existe la posibilidad y el derecho de ser escuchados, así como de obtener respuestas mediante acciones concretas y resultados.

Subrayó que con la emisión de instrumentos normativos, se fortalece la regulación académica, se capacita al personal educativo, se supervisan permanentemente los planteles y se mantiene un seguimiento constante con autoridades escolares y familias.

Aseguró que todos los días se debe atender y prevenir este tipo de abusos a través de lineamientos obligatorios para errar la violencia sexual en las escuelas, estableciendo una base común para prevenir, atender y dar seguimiento a los casos en todo el país, mediante mecanismos de denuncia seguros y confidenciales, además de mejorar la infraestructura escolar para eliminar espacios inseguros.

Con la representación del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, el director general de Operación de Servicios Educativos, Mario Alfonso Chávez, afirmó que estas jornadas tienen como objetivo reconocer y prevenir el abuso sexual y el maltrato infantil, así como asumir entre todos la responsabilidad de atender con dignidad y respeto a las víctimas, enfatizando que cada niña y niño tiene derecho a ser escuchado y protegido.

A su vez, la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Silvia Lorena Villavicencio, reconoció a las autoridades educativas y a las madres y padres de familia que hoy cierran filas a favor de la niñez de México, y destacó la importancia de reforzar los mecanismos para que las niñas y los niños sepan que se cree en sus palabras, se sientan protegidos por sus autoridades y maestros, y reciban acompañamiento en cada una de sus actividades, reconociendo siempre que tienen derechos.

La directora del plantel “Profra. Ma. de Jesús Santa Olalia López”, Karla Michel Rosas Mikel, mencionó que la comunidad escolar se reúne para trabajar durante esta semana por el bienestar de niñas y niños y, sobre todo, por esta jornada que requiere compromiso, responsabilidad y corresponsabilidad, mediante acciones encaminadas a sensibilizar a través de talleres educativos y socioemocionales que contribuyan a mantener entornos escolares seguros y saludables.