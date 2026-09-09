Cae líder de célula que dirigió el homicidio de Carlos Manzo; así se planeó el atentado contra el alcalde de Uruapan en 2025

Caso Carlos Manzo A casi un año del asesinato del alcalde de Uruapan, las autoridades revelaron nuevos detalles del atentado. (Especial y Cuartoscuro)

Autoridades detuvieron a Alexis “N”, identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán, señalado como responsable del asesinato del alcalde de ese municipio, Carlos Manzo.

De acuerdo con las investigaciones, Alexis “N” asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Lic” o “El Licenciado”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio.

Asumió el control tras la captura de “El Lic”

Jorge Armando “N”, alias “El Lic”, presunto autor intelectual del atentado contra el alcalde de Uruapan, fue detenido en noviembre de 2025, días después del ataque.

Actualmente se encuentra vinculado a proceso, junto con siete escoltas de Carlos Manzo, elementos de Seguridad Pública municipal que enfrentan cargos por homicidio calificado en la modalidad de omisión por comisión.

Las autoridades lo identifican además como líder de una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Michoacán.

Detenido Alexis "N". (SSPC)

Investigación reveló cómo se planeó el atentado

Las investigaciones también establecieron que Fernando Josué “N” y Ramiro “N” acompañaron al agresor abatido, Víctor Manuel “N”, momentos antes de cometer el homicidio.

Ramiro “N” contaba con antecedentes delictivos por uso de arma de fuego y era relacionado con el grupo criminal encabezado por Jorge Armando “N”.

Sin embargo, tanto Fernando Josué “N” como Ramiro “N” fueron hallados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho. Al día siguiente fueron localizados sus equipos telefónicos.

El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro “N” integraba un grupo en una aplicación de mensajería donde se planeó y coordinó la agresión contra el alcalde.

Según las investigaciones, Jorge Armando “N”, alias “El Lic”, fungía como mando del grupo y enviaba las instrucciones para ejecutar el atentado.

En las conversaciones se ordenó a los integrantes colocarse en distintos puntos para dar seguimiento a Carlos Manzo, compartir sus rutas y horarios, y posteriormente Ramiro “N” pidió a los participantes borrar los mensajes tras el ataque.

Autoridades señalan al grupo de “R1” como responsable

Las autoridades revelaron que el presunto móvil del asesinato del alcalde habría sido una provocación al grupo de los “Rs”, encabezado por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como líder de una célula del CJNG con operaciones en Michoacán y señalado como quien ordenó y financió el homicidio del edil.

Operativo en Jalisco dejó otro detenido y un presunto agresor abatido

La captura de Alexis “N” se realizó mediante un operativo en Atotonilco El Alto, Jalisco, en el que participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad, acción en la que también fue detenido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.

Durante el despliegue, los elementos de seguridad fueron agredidos por sujetos armados identificados como integrantes del círculo de seguridad de “R1”. Al repeler la agresión se registró un enfrentamiento en el que uno de los agresores murió.

Como resultado del operativo también fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, vehículos y otros indicios.