Concluye reunión entre Sheinbaum y Howard Lutnick; Ebrard destaca “diálogo cordial” en temas de comercio

Sheinbaum y Howard Lutnick abordan relación comercial México-Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, concluyeron este miércoles una reunión virtual en la que abordaron la relación comercial entre ambos países, informó Marcelo Ebrard, quien participó en el encuentro.

El titular de la Secretaría de Economía explicó que la reunión se realizó vía Zoom luego de que Lutnick no pudiera completar el vuelo que tenía programado hacia México debido a las condiciones meteorológicas. El funcionario estadounidense tenía previsto acudir a Palacio Nacional para sostener el encuentro de manera presencial.

Negociaciones comerciales

Tras concluir la conversación, Ebrard calificó como “cordial” el intercambio entre Sheinbaum y Lutnick y consideró que será útil para las negociaciones comerciales que mantienen México y Estados Unidos.

“Concluyó la conversación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Howard Lutnick... Cordial el intercambio, estimo será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos. Mañana estaré en Washington para seguir avanzando”, escribió el secretario de Economía en sus redes sociales.

La relación comercial entre México y Estados Unidos fue el punto central de la conversación, en un contexto en el que ambos países mantienen el diálogo como parte de la revisión del T-MEC, acuerdo en el que también participa Canadá.

Lutnick cancela visita a la Ciudad de México

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que a México, Estados Unidos y Canadá les conviene mantener el T-MEC y expresó que el objetivo de México es que los tres países continúen dentro de un acuerdo comercial.

La presidenta también señaló que siguen las conversaciones sobre las 54 barreras no arancelarias planteadas por Estados Unidos, relacionadas con temas como propiedad intelectual, piratería y medicamentos.

Sobre estas barreras, Sheinbaum afirmó que la mayoría ya fueron resueltas, aunque todavía permanecen algunos asuntos en los que Estados Unidos busca que ambos países continúen avanzando de manera conjunta.