Sheinbaum: Paquete Económico es responsable, sin nuevos impuestos, ni gasolinazo

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum subrayó que el Paquete Económico 2027, es responsable, sin nuevos impuestos, ni gasolinazos, enfocado a garantizar el bienestar del pueblo

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en el Paquete Económico 2027 presentado la víspera al Congreso de la Unión busca garantizar unas finanzas públicas responsables para el bienestar de las y los mexicanos”.

No se está endeudando al país, estableció al tiempo que negó que se contemplen nuevos impuestos, ni gasolinazos, ya que se mantienen los estímulos para mantener estables los precios de gasolina y diésel, en caso de que sigan aumentando los precios del petróleo.

Dos de los objetivos que se contemplan, dijo, son: combatir la evasión y la elusión fiscal sin aumentar impuestos y avanzar hacia la formalidad económica, con una nueva Ley de Economía Digital.

Presupuesto Económico 2027 La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el Presupuesto Económico para el 2027, es responsable para garantizar el bienestar de las y los mexicanos

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional detalló que Ley de Economía Digital busca reducir el uso de efectivo en las transacciones cotidianas, “queremos ir disminuyendo el efectivo y que se pague cada vez más por vías electrónicas de forma sencilla, lo cual disminuye comisiones que se pagan a los bancos, nos ayuda para el tema de seguridad y le facilita la vida a las personas, de no tener que traer efectivo y poder pagar desde el celular u otros mecanismos de manera directa”.

La iniciativa que se presentará este jueves, también ayuda, abundó, como se ha demostrado en otros países, a la formalización de la economía, a través de una mayor digitalización de todo lo monetario".

Señaló que junto con la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos se enviaron reformas para apoyar a las micro y pequeñas empresas, sobre todo en la simplificación de trámites.

Hacienda Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional

Finanzas públicas sanas y sostenibles

Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisó que el paquete económico contempla finanzas públicas sanas y sostenibles, fundamentadas en cinco pilares:

Meta de crecimiento económico de más del 2%, que fortalecerá la generación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas.

Se busca, tener finanzas sanas, sostenibles en el largo plazo que permitan sostener los avances sociales “es lo más importante de la agenda económica de los gobiernos de la Cuarta Transformación” y refirió que más de 13.5 millones de personas han dejado la pobreza”, dos: protección a las prioridades como los programas de Bienestar,

Combate a las factureras, evasión y elusión fiscal

El tercer punto, es el fortalecimiento de los ingresos, con medidas importantes para combatir a las factureras, la evasión y elusión fiscal “teniendo así más eficiencia en la recaudación sin aumento de impuestos”.

Cuatro: gasto más eficiente con un avance en la austeridad republicana, y resaltó que se contempla una contención importante en rubros de gasto corriente y mayor disciplina fiscal enfocada en una reducción paulatina y responsable del déficit público de 4.1‰ a 3.9% del PIB.

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), precisó que de octubre del 2024 a agosto del 2026 se han publicado en el DOF más de 3000 empresas factureras y bloqueado más de 38 mil empresas que facturan operaciones ficticias y realizado casi 2,000 auditorías a quienes compran dichas facturas.

Las empresas que menos ISR pagan, o que declaran pérdida fiscal, dijo, “usan facturas presuntamente falsas hasta por el 10% de sus gastos para evadir el pago de los impuestos”, además de que 129 mil empresas han declarado pérdidas en los últimos tres ejercicios fiscales y 54 mil llevan cinco años consecutivos sin pagar, publicando pérdidas fiscales, pese a reportar aumento en sus ingresos y “sin una justificación real”.

Presupuesto federal supera los 3 billones de pesos

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), indicó que para 2027 se estiman ingresos tributarios y no tributarios por 6 mil 995 miles de millones de pesos, con un presupuesto federal de 3 billones 493 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 1.1 billones se destinarán a programas de bienestar, el resto para pago de pensiones, intereses, pago de la deuda y participación de los estados.

Mención especial hizo del incremento en los presupuestos en educación, del 10.7%; Ciencia, 13%; Salud, 11.3%; Seguridad, 11.5% y Campo 20.6%, al tiempo de garantizar por encima de la inflación todos los programas de Bienestar, y el plan de inversión en infraestructura contempla 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030, más de la mitad orientados al sector energético, así como inversión en para trenes, carreteras, obras de agua, salud y vivienda.

“Se pondrá más énfasis en lo que se gasta, por ello se buscará que haya menos duplicidades y más recursos a prioridades; pensiones sostenibles a través de una revisión de los esquemas; y asegurar que los recursos se manejen de la mejor manera”, subrayó.

Mejorar condiciones financieras de la deuda

Aunado a lo anterior, añadió, se continuará trabajando para mejorar las condiciones financieras de la deuda y reducir la presión que representa para las finanzas públicas.

Refirió que en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó de 64.3 a más de 113 mil millones de dólares (mdd) para apalancar el gasto público, lo que dejó de hacerse a partir de la llegada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y continúa en la actualidad, lo que ha permitido reducir los pasivos de la petrolera en más de 20 mil mdd, mantener finanzas sanas, una reducción paulatina del déficit y garantizar la inversión.

Estableció que México está reduciendo sus necesidades de financiamiento, al pasar de un déficit de 5.8% del PIB en el 2024, a 4.3% en el 2025, y 3.9% hacia el 2027, “con una trayectoria que nos va a permitir estabilizar la deuda en el corto mediano y largo plazo lo cual es muy importante porque nos permite mantener la estabilidad y dar certidumbre a las familias, a los inversionistas y a quienes generan empleo en el país”.

El paquete económico se puede resumir en cinco ideas muy sencillas, resumió: protección al bienestar de las familias mexicanas, protección a la inversión para generar crecimiento y empleos.

Recaudación más efectiva y eficiente sin crear ni aumento de impuestos, “hacemos más eficiente el gasto, cada peso debe llegar a donde tenga mayor impacto y se mantiene la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica.

“No estamos escogiendo entre bienestar y finanzas sanas, -añadió-, estamos cuidando las finanzas públicas” precisamente, aclaró, para proteger el bienestar invertir más y seguir creciendo hacia el desarrollo económico, las finanzas públicas sanas para crecer invertir y mejorar el bienestar de las familias mexicanas es lo que estamos buscando.