Julieta Ramírez rechaza señalamiento sobre supuesto acuerdo con EU

Julieta Ramírez Padilla, exige que se presente documento que avala presunto acuerdo con EE.UU

La senadora con licencia Julieta Ramírez negó las versiones difundidas en un reportaje de televisión que la señalan como partícipe de un supuesto acuerdo con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para proporcionar información a cambio de algún beneficio.

Ramírez negó públicamente haber suscrito un acuerdo de esas características y planteó que se mostrara el documento con el que se sustenta la información.

La legisladora morenista utilizó sus redes sociales para fijar postura sobre el tema y publicó un video en el que aparece un reloj de arena, con lo que hizo referencia al tiempo que, a su consideración, ha transcurrido sin que se presente de manera pública el documento que supuestamente habría firmado.

Ramírez también ironizó sobre las características del material difundido y cuestionó su autenticidad, al señalar que aparentaba haber sido elaborado en un programa de edición como Paint.

La reacción se produjo después de un reportaje televisivo donde se le relaciona con un supuesto acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con esa versión, el documento estaría relacionado con una colaboración con autoridades estadounidenses.

La senadora con licencia cuestionó al periodista Enrique Acevedo, luego de que el conductor difundiera información relacionada con el caso y volvió a cuestionar la existencia del supuesto documento.

La información difundida por una televisora sostiene que existen elementos documentales que respaldan los señalamientos. Hasta ahora, la controversia se concentra precisamente en la autenticidad, origen y alcance del material presentado.

El episodio ocurre mientras Ramírez es considerada uno de los perfiles de Morena que han sido mencionados en el escenario político de Baja California rumbo a la definición de la candidatura para la gubernatura del estado.

La legisladora ha insistido en que se presente la documentación que sustente los señalamientos, mientras que el medio mantiene la versión de que cuenta con elementos para respaldar la información difundida.

La polémica permanece así abierta, con posiciones encontradas sobre un documento cuya autenticidad y contenido se encuentran en el centro de la discusión pública.

El intercambio también involucró al periodista Enrique Acevedo, luego de que el conductor difundiera información relacionada con el caso. La senadora con licencia mantuvo su postura y volvió a cuestionar la existencia del supuesto documento.