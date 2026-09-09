Concluye con éxito la primera edición de la Feria Nacional Forestal 2026

Feria Nacional Forestal 2026

A través de un comunicado, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) informó que concluyó con éxito la primera edición de la Feria Nacional Forestal 2026, un encuentro que reunió a integrantes del sector forestal, comunidades, ejidos, personas productoras, instituciones académicas y demás organizaciones interesadas en el cuidado y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales.

Este evento se llevó a cabo en el Pabellón Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, y formó parte de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario de la CONAFOR. El encuentro se convirtió en un espacio para reconocer la diversidad, riqueza y relevancia ambiental, social y económica de los bosques, selvas y demás ecosistemas forestales del país.

Durante los dos días de actividades, la Feria Nacional Forestal 2026 recibió a 3,191 personas, quienes participaron en conferencias magistrales, paneles de diálogo, actividades culturales, exhibiciones, presentaciones editoriales y espacios de intercambio de experiencias. Asimismo, tuvieron la oportunidad de adquirir productos forestales maderables y no maderables, artesanías, así como conocer servicios ecoturísticos y proyectos productivos comunitarios provenientes de distintas regiones de México.

En el evento participaron representantes de 30 entidades federativas divididas en 151 stands. De ellos, 34 correspondieron a grupos de mujeres, cuya labor, conocimientos y emprendimientos contribuyen al fortalecimiento del sector forestal, al manejo sustentable de los recursos naturales y al bienestar de sus comunidades.

También se habilitó un espacio para la exhibición de muebles elaborados por 13 empresas forestales y se impartieron tres conferencias magistrales a cargo de ponentes nacionales e internacionales de alto nivel, quienes compartieron experiencias y perspectivas sobre restauración forestal y manejo forestal comunitario.

Destacó la conferencia de la doctora Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien explicó los 10 puntos centrales del Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, firmado en el marco de esta Feria.

También se llevó a cabo el Encuentro de Negocios Forestales, un espacio que reunió a más de 200 personas productoras forestales, empresas compradoras, proveedoras de maquinaria y equipo, así como instituciones financieras, con el propósito de impulsar vínculos comerciales, identificar nuevas oportunidades de mercado y promover alternativas de financiamiento que contribuyan a fortalecer la producción y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. En total se concretaron 50 citas de negocios con una promesa de venta por más de 80 millones de pesos.

Con la participación de empresas e industrias vinculadas al sector forestal se realizó una reunión de trabajo de la Alianza de las Empresas Forestales Comunitarias, donde se compartieron los avances de esta iniciativa, se dialogó sobre su organización y se fortaleció la convocatoria para incorporar, de manera voluntaria, a otras industrias comunitarias de distintas entidades federativas.

Destacó también el Encuentro Nacional de Mujeres Forestales el cual fue espacio nacional de reflexión y articulación entre mujeres para analizar los retos actuales y construir una visión prospectiva del futuro del sector forestal, con perspectiva de igualdad de género, justicia territorial y autonomía de las mujeres.

Este encuentro permitió fortalecer los vínculos entre quienes trabajan diariamente por la conservación, restauración, protección, manejo integral del fuego y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Asimismo, visibilizó las iniciativas comunitarias, productivas y culturales que se desarrollan en los territorios forestales del país.