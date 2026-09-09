Reunión entre Sheinbaum y secretario de Comercio de EU se realizará a distancia

Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reunión que sostendría este miércoles con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se llevará a cabo de manera virtual, luego de que el funcionario estadounidense enfrentara un problema con el avión en el que viajaría a México.

La mandataria explicó que el encuentro ya estaba programado y que fue confirmado apenas el día anterior con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Sin embargo, durante la noche se presentó el inconveniente con la aeronave, lo que impidió que el funcionario llegara a tiempo a la reunión presencial prevista para las 10:00 horas.

“Ya estaba programada, no la confirmó ayer apenas, ayer la confirmó con el secretario Ebrard y bueno, ya en la noche que iba a viajar ya tuvo este problema el avión”, explicó Sheinbaum.

Ante esta situación, el funcionario comunicó que no lograría llegar a México a la hora prevista, por lo que se acordó realizar el encuentro a distancia.

Sheinbaum recordó, que su único encuentro personal con el secretario de Comercio estadounidense ocurrió cuando asistió a la final del Mundial de fútbol.