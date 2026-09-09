SAT va contra factureras y evasión fiscal con nuevas medidas de control

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que la iniciativa de ingresos presentada ante el Congreso de la Unión para el próximo ejercicio fiscal, contempla nuevas medidas para combatir la evasión y elusión fiscal, fortalecer los controles sobre combustibles y mantener el programa de regularización para contribuyentes.

Entre las principales propuestas destacan mecanismos específicos contra las empresas conocidas como factureras, controles a las deducciones y pérdidas fiscales, medidas para mejorar la trazabilidad de la gasolina y el diésel, así como acciones de simplificación fiscal dirigidas a las micro y pequeñas empresas.

Recaudación alcanza niveles históricos

De acuerdo con Martínez Dagnino, los ingresos tributarios cerrarán 2026 en un nivel equivalente al 15.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa el porcentaje más alto registrado históricamente.

El funcionario señaló que entre 2019 y 2026 los ingresos tributarios aumentaron en más de 2.7 billones de pesos, sin una reforma fiscal que incrementara las tasas de los impuestos existentes o creara nuevos gravámenes.

En contraste, durante el periodo de 2013 a 2018, cuando sí se realizó una reforma fiscal, el incremento de los ingresos tributarios fue de alrededor de 1.5 billones de pesos.

Las autoridades atribuyeron el crecimiento de la recaudación a una estrategia enfocada en combatir la evasión y elusión fiscal, simplificar el sistema tributario y mejorar la eficiencia de la administración fiscal.

Van contra las empresas factureras

Como parte de las acciones implementadas por el SAT, entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron publicadas más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación.

Además, se bloquearon más de 38 mil empresas relacionadas con operaciones presuntamente ficticias y se realizaron cerca de 2 mil auditorías a personas que adquirieron este tipo de facturas.

Según los datos presentados, las empresas que pagan menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) o que reportan pérdidas fiscales han utilizado facturas presuntamente falsas por montos que pueden representar hasta 10 por ciento de sus gastos, con el objetivo de reducir el pago de contribuciones.

También se detectó un uso recurrente de las pérdidas fiscales para disminuir la carga tributaria. En los últimos tres ejercicios fiscales, 129 mil empresas han declarado pérdidas, mientras que alrededor de 54 mil llevan cinco años consecutivos reportándolas.

Martínez declaró que algunos de estos casos requieren controles adicionales, particularmente cuando las empresas registran incrementos en sus ingresos, pero mantienen pérdidas fiscales durante varios ejercicios sin una justificación que las autoridades consideren suficiente.

Por ello, la iniciativa plantea fortalecer los mecanismos de control sobre deducciones y pérdidas fiscales, con el propósito de cerrar espacios a prácticas de evasión y proteger los ingresos de la hacienda pública.

Mayor control sobre gasolinas y diésel

La iniciativa también incorpora mecanismos para fortalecer la vigilancia del mercado de combustibles.

El objetivo es mejorar la trazabilidad de la gasolina y el diésel a lo largo de toda la cadena de suministro, desde su origen hasta la venta al consumidor final. Con ello, las autoridades buscan contar con mayores controles y reducir prácticas que permitan evadir el pago de impuestos relacionados con los combustibles.

Para diseñar estas medidas, el titular del SAT señaló que se tomó como referencia experiencias y mecanismos aplicados en Estados Unidos y la Unión Europea, además de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Continúa regularización fiscal

El paquete también contempla la continuidad del programa de regularización fiscal, mediante el cual los contribuyentes pueden acceder a reducciones en multas, recargos y gastos de ejecución.

A estas medidas se suma una propuesta de simplificación fiscal para micro y pequeñas empresas, cuyos detalles serán presentados por el Gobierno en los próximos días.

Las autoridades sostuvieron que el conjunto de medidas busca incrementar la eficiencia recaudatoria sin recurrir a nuevos impuestos, al tiempo que fortalece el combate contra prácticas que afectan los ingresos públicos.