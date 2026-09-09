Gobierno federal presenta Paquete Económico 2027 con más recursos sociales y combate a la evasión

Conferencia de prensa matutina Cuartoscuro (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Paquete Económico 2027no considera nuevos impuestos ni aumentos a los precios de las gasolinas y diésel, puesto a que tomarán medidas para combatir la evasión fiscal y respaldar recursos para los programas sociales, la inversión pública y sectores prioritarios.

Durante la conferencia de prensa matutina, acompañada por el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, así como funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Sheinbaum detalló que el paquete enviado al Congreso contiene la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y modificaciones a diversas leyes.

Entre los cambios se encuentran a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Derechos y la Ley de Aduanas. Del mismo modo, el gobierno federal entregará iniciativas relacionadas con el apoyo a las micro y pequeñas empresas, y una Ley de Economía Digital.

La mandataria presidencial reveló que esta última tiene el propósito de avanzar en la digitalización de los pagos y disminuir el uso del efectivo, a fin de simplificar las transacciones, reducir algunas comisiones bancarias, mejorar la seguridad y afianzar la formalización de la economía.

Cinco pilares

Por otro lado, Amador Zamora indicó que el Paquete Económico 2027 se basa en 5 pilares:

Impulsar el crecimiento económico

Proteger las prioridades de la administración

Fortalecer los ingresos públicos

Hacer más eficiente el gasto

Mantener una reducción responsables del déficit fiscal

El titular de la SHCP estima un incremento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2027, con una previsión superior al 2 por ciento, en tanto que los ingresos presupuestarios aumentarían 3.9 por ciento en términos reales y los tributarios 5.9 por ciento.

El gasto neto total tendría un acrecentamiento de 0.7 por ciento, a la vez que el gasto programable aumentaría uno por ciento.

Asimismo, autoridades federales anticipan la destinación de más de un billón de pesos a los programas del Bienestar, un monto que SHCP calificó como histórico.

El paquete cuenta con un balance primario de 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y una reducción del déficit público de 4.1 a 3.9 por ciento, con el objetivo de preservar una trayectoria estable de la deuda hasta 2030.

Combate a la evasión

Sheinbaum subrayó que las modificaciones fiscales no implican la creación de nuevos impuestos para la población y tampoco para las empresas que realicen nuevas inversiones.

La presidenta precisó que las medidas están dirigidas a combatir prácticas de evasión y elusión fiscal, como el uso de facturas falsas y empresas con operaciones simuladas, con la finalidad de mejorar la recaudación.

A la par, la mandataria presidencial aseguró que se conservarán todos los incentivos para las nuevas inversiones contempladas en el Plan México.

“No hay nuevos impuestos. Eso es lo primero. No va a haber nuevos impuestos. Tampoco va a haber gasolinazos”, expresó.

Añadió que, en caso de que continúen altos los precios internacionales del petróleo, proseguirán los incentivos necesarios para evitar aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel.

Más recursos para educación, salud y ciencia

Sheinbaum destacó que el paquete incluye incrementos en áreas consideras como prioritarias por su mandato.

El presupuesto para educación tendría un aumento de 10.7 por ciento y tomaría en cuenta todos los niveles educativos, mientras que ciencia registraría una inversión de 13 por ciento y salud de 11.3 por ciento.

Sheinbaum puntualizó que los aumentos en estos 3 sectores significan incrementos cercanos a tres veces la inflación.

Adicionalmente, seguridad tendría mayores recursos, principalmente para consolidar a la Guardia Nacional y robustecer las áreas de inteligencia e investigación.

El campo contaría con un aumento presupuestal, vinculado con los apoyos otorgados por los bajos precios del maíz y el frijol, los precios de garantía y nuevos esquemas de financiamiento como “Cosechando Soberanía”.

La presidenta reiteró que el paquete garantiza el presupuesto de los organismos autónomos y del Poder Judicial, así como el salario y las mejoras por encima de la inflación para los trabajadores del Estado.

Finalmente, mencionó que también están garantizados los recursos para los programas constitucionales del Bienestar.

“Es un paquete económico responsable”, concluyó, al rechazar que el gobierno esté endeudando al país y reafirmó que el objetivo central es combatir la evasión fiscal y asegurar el presupuesto destinado al bienestar de la población.

La Crónica de Hoy 2026