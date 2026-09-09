¿Qué pasó en Sinaloa? Vive jornada violenta en segundo año tras inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos

Violencia en Sinaloa Los hechos se registraron durante la noche de este martes 8 de septiembre y la madrugada del miércoles 9.

Una nueva jornada de violencia se registró durante la noche del martes 8 de septiembre y las primeras horas del miércoles 9 en distintos sectores de Culiacán, Sinaloa, donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego, robo y quema de vehículos, viviendas atacadas a balazos y el incendio de un hotel.

¿Qué ocurrió la noche del 8 de septiembre en Sinaloa?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los primeros reportes comenzaron alrededor de las 19:30 horas del martes y que los hechos fueron atendidos por el Grupo Interinstitucional, integrado por corporaciones estatales y federales. Hacia la noche, la dependencia señaló que la situación se encontraba bajo control y pidió a la población evitar las zonas donde se desarrollaban los operativos.

Los incidentes se registraron prácticamente de manera simultánea en diferentes puntos de la capital sinaloense. De acuerdo con la información difundida inicialmente por la SSP estatal, hubo detonaciones de arma de fuego en la avenida Patria y México 68, un automóvil incendiado en la colonia Chapultepec y nuevos disparos en el sector Gustavo Díaz Ordaz después del robo de un vehículo.

También, algunos reportes informaron de al menos nueve hechos violentos casi simultáneos y señaló que la mayoría se concentró en las zonas centro y norte de Culiacán, aunque también hubo reportes en sectores del sur.

A pesar de estos incidentes, no se han reportado personas muertas, lesionadas ni desaparecidas hasta el momento. Tampoco se ha dado a conocer información sobre detenidos vinculados a estos hechos.

Se cumplen dos años de la guerra entre ‘Los Mayos’ y ‘Los Chapitos’

Los nuevos episodios ocurren en un contexto de dos años de enfrentamientos entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’.

La confrontación se intensificó en septiembre de 2024, semanas después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, ocurrida el 25 de julio de ese año junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La captura dejó un vacío dentro de la estructura criminal que había encabezado Zambada durante décadas y agravó una disputa que ya existía entre su facción y la de los hijos de “El Chapo”. Reuters señaló entonces que las tensiones entre ambas partes podían desembocar en una lucha interna por el control territorial y de las actividades criminales del grupo.

Por un lado se encuentra Los Chapitos, facción vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Por otro está La Mayiza, integrada por operadores que permanecieron leales a la estructura de Ismael Zambada y que posteriormente quedaron vinculados con sus herederos y operadores.

La confrontación no se limita a una disputa por liderazgo. También involucra el control de territorios, rutas para el tráfico de drogas, centros de distribución y estructuras de extorsión y otras actividades criminales.

La violencia ha tenido especial impacto en Culiacán y otras regiones de Sinaloa. En las últimas semanas, además, se han registrado enfrentamientos, desapariciones, homicidios y ataques contra autoridades en distintos municipios.