Marco Rubio acusa que cárteles controlan amplias zonas de México: serán enfrentados “de una forma u otra”

Marco Rubio cárteles en México

Marco Rubio sostuvo que México enfrenta un desafío especialmente grave por la extensión de su territorio y por el poder que, según afirmó, mantienen los cárteles que operan en el país, al tiempo que planteó la necesidad de incrementar las acciones contra estos grupos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una ronda de preguntas en la que se le cuestionó sobre la posible participación militar de Estados Unidos, así como sobre la manera de avanzar hacia el enfoque más duro que ha planteado su gobierno frente a estas organizaciones.

Control territorial

Rubio afirmó que existen “vastos territorios” en México que, desde su perspectiva, no están gobernados por el Estado, sino controlados por organizaciones que calificó como narcoterroristas.

El funcionario estadounidense reconoció que los mexicanos han realizado más acciones contra estos grupos que en cualquier otro momento, aunque consideró que los esfuerzos todavía son insuficientes.

“Ellos lo saben, se lo hemos expresado, y esperamos trabajar cooperativamente con ellos para hacer más”, señaló Rubio, quien sostuvo que los cárteles representan una amenaza para el Estado mexicano y para la población.

El secretario de Estado agregó que la seguridad constituye, de acuerdo con las encuestas a las que hizo referencia, el principal problema en México.

Violencia y frontera

Como parte de sus argumentos, Rubio mencionó los asesinatos de candidatos políticos, jueces y periodistas que informan sobre las actividades de los cárteles, hechos que utilizó para señalar el nivel de amenaza que atribuye a estas organizaciones.

También afirmó que los grupos criminales representan una amenaza para Estados Unidos debido a su presencia en la frontera y señaló que actualmente utilizan drones para intentar traficar drogas y personas hacia ese país.

Rubio describió a los cárteles como grupos “muy peligrosos” y “muy bien financiados”, por lo que consideró necesario confrontarlos.

Cooperación bilateral

Ante la pregunta sobre una eventual participación militar estadounidense, el secretario de Estado señaló que la intención de su gobierno es trabajar junto con México para enfrentar a estas organizaciones.

“Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México, ese es el ideal”, afirmó.

Sin embargo, Rubio advirtió que, desde su perspectiva, la amenaza tendrá que ser enfrentada “de una forma u otra”, al insistir en que los cárteles constituyen un problema que requiere acciones frente a ellos.