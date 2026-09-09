Se recrudece guerra interna en Morena; Sheffield liga campaña de Emmanuel Reyes con La Luz del Mundo

El senador de Morena, Ricardo Sheiffield arremete contra su compañero Emmanuel Reyes

La guerra interna en Morena por las posiciones políticas rumbo a las próximas elecciones subió de tono luego de que el senador Ricardo Sheffield calificó de “arribista” a su compañero de bancada, Emmanuel Reyes y de presuntamente recibir financiamiento de la Iglesia de la Luz del Mundo en una supuesta precampaña anticipada para convertirse en candidato a la alcaldía de León, Guanajuato.

“Yo sospecho que viene de La Luz del Mundo porque ¿de dónde más va a salir,? es evidente que sus ingresos personales no es…, llegó al estado de Guanajuato con una invasión de ferrocarrileros en Villagran, entonces no es una persona que tenga un patrimonio amplio con el cual sustentar ese tipo de gastos, para mí, lo más probable es que provenga de la luz del mundo”, sostuvo Sheffield Padilla

Previo a la sesión de la Cámara Alta, el legislador indicó que Reyes Carmona carece de lealtad política al movimiento pues en 2018 fue diputado federal bajo las siglas del PAN y PRD y posteriormente se incorporó a Morena.

“ Arribista sin lugar a duda, gana una posición y ya ocupando la posición gracias a otro partido político se cambia de partido, yo creo que es muy diferente a que tú emigres a un partido sin ocupar ningún cargo público o dejándole el cargo público a tu suplente del partido del cual ganaste”, acusó

Aseguró que hará todo lo posible para que el senador no se convierta en abanderado de Morena para ningún cargo de elección en Guanajuato.

“Nosotros vamos hacer valer que una persona arribista que de manera ilegal cambia contínuamente su domicilio no puede abusar de su relación con Marcelo Ebrard o Mario Delgado porque realmente en eso lo sustentan”, indicó

Pero el enfrentamiento no quedó en las diferencias políticas. Sheffield acusó a Reyes de sostenerse políticamente por sus relaciones con figuras de Morena y advirtió que llevará la disputa hasta donde sea necesario.

“Vamos a hacer valer que una persona arribista, que de manera ilegal cambia continuamente su domicilio, no puede abusar de su relación con Marcelo Ebrard o con Mario Delgado”, declaró.

El senador también puso bajo sospecha los recursos que, según afirmó, se estarían utilizando para promover la imagen de Reyes con miras a una eventual candidatura.

Aseguró que todavía no existe una convocatoria de Morena para definir candidaturas y, por tanto, cuestionó que se realicen gastos de promoción personal fuera de los tiempos y condiciones establecidos.

Ante la pregunta sobre el origen del dinero, Sheffield lanzó un señalamiento particularmente delicado al mencionar a La Luz del Mundo, aunque presentó sus dichos como una sospecha y exigió que Reyes explique públicamente de dónde provienen los recursos.

“Si no fuese así, que lo demuestre”, sostuvo.

Sheffield afirmó que cualquier gasto de promoción personal realizado fuera de las reglas partidistas podría constituir una irregularidad y sostuvo que las actividades de Reyes son visibles para la ciudadanía.

Respecto de una eventual denuncia anunciada por Reyes, el senador aseguró que está preparado para responderla y dijo que, hasta el momento, no ha recibido notificación sobre algún procedimiento en su contra.

“Todas las que quiera, estoy en espera de contestarlas con muchísimo gusto”, respondió.

Por ahora, Sheffield dejó claro que no pretende retirar sus cuestionamientos y que la disputa terminará “donde él quiera y donde el partido quiera”.