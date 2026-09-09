Sheinbaum busca preservar el T-MEC y reducir aranceles de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México busca que Estados Unidos, Canadá y nuestro país mantengan el acuerdo comercial de América del Norte, al considerar que su permanencia beneficia a las tres naciones y fortalece la integración de la región.

México busca reducir aranceles al acero, aluminio y automóviles

Sheinbaum señaló que una de las prioridades de su gobierno es lograr una reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y automóviles, debido a que considera que estas medidas son injustas y tienen efectos negativos sobre la economía nacional.

Asimismo, indicó que México busca evitar la imposición de nuevos aranceles, particularmente ante el planteamiento de Estados Unidos de realizar una nueva ronda de medidas comerciales relacionadas con lo que ese país denomina “sobrecapacidad”.

Las negociaciones tienen como límite la soberanía nacional

La presidenta subrayó que las negociaciones tienen como límite la soberanía nacional y aquellos asuntos que corresponden exclusivamente a los mexicanos. No obstante, destacó que existen otros temas que pueden ser atendidos mediante el diálogo bilateral.

Entre ellos mencionó las 54 barreras no arancelarias que previamente habían sido planteadas por Estados Unidos. Como ejemplo, señaló la propuesta relacionada con la aprobación de patentes de medicamentos autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para que sean reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aspecto que, dijo, México considera viable.

También mencionó asuntos relacionados con la propiedad intelectual y el combate a la piratería, los cuales calificó como temas atendibles, al considerar que su discusión no implica una cesión de soberanía.

“Esperamos un buen acuerdo para beneficio de México”

“¿Qué esperamos nosotros? Pues tener un buen acuerdo para beneficio de las y los mexicanos”, sostuvo la presidenta al referirse al objetivo de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Sheinbaum reiteró que México continuará dialogando con sus socios comerciales para alcanzar condiciones que permitan fortalecer la integración económica de América del Norte, sin comprometer la soberanía del país.