SCJN abre nuevo portal para consultar y dar seguimiento a su estadística judicial

Portal de Estadística Judicial de la SCJN Portal de Estadística Judicial de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso a disposición del público su nuevo Portal de Estadística Judicial, una herramienta que permitirá consultar información sobre el desempeño del Máximo Tribunal mediante indicadores construidos a partir de datos verificables y generados directamente desde sus sistemas institucionales.

La implementación del portal se desarrolló después de un año de trabajo destinado a revisar, ordenar y homologar los procesos mediante los cuales la Suprema Corte genera, registra y consolida su información estadística, con el objetivo de que cada cifra publicada tenga un respaldo verificable y pueda ser rastreada desde su origen.

Nuevo modelo de información

De acuerdo con la SCJN, el proceso implicó conciliar la información histórica de los sistemas y realizar una reingeniería de las metodologías utilizadas para generar, registrar y validar los datos. Con ello se busca fortalecer la integridad, precisión, trazabilidad y confiabilidad de la información que queda disponible para consulta.

Este nuevo esquema también responde a áreas de oportunidad identificadas durante la certificación de los asuntos pendientes de resolución. En ese proceso se detectó que parte de la información estadística se generaba mediante procesos manuales, registros separados y metodologías diferentes entre las áreas.

La Suprema Corte señaló que estas condiciones derivaban en procesos dispersos, funciones duplicadas y controles limitados, que estaban orientados principalmente a la elaboración de reportes institucionales.

Con el nuevo modelo, la información se genera desde el origen de cada actuación y se incorpora de manera automática a los sistemas institucionales. Esto permite eliminar capturas posteriores y homologar los criterios utilizados para el registro de los datos.

La SCJN indicó que este mecanismo permitirá que la información pueda ser consultada y utilizada por cualquier persona, al contar con datos cuya generación y registro pueden ser rastreados dentro de los sistemas institucionales.

En esta primera etapa, el Portal de Estadística Judicial inicia con un conjunto de indicadores, aunque la herramienta se fortalecerá progresivamente con la incorporación de nueva información y funcionalidades conforme avance la consolidación del sistema institucional de información estadística.

Transparencia institucional

La puesta en marcha del portal forma parte de la estrategia de digitalización institucional de la Suprema Corte y busca fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, el nuevo sistema permitirá evaluar el funcionamiento del Máximo Tribunal mediante información que la institución señala como verificable y oportuna.

El lanzamiento del Portal de Estadística Judicial se realiza en congruencia con lo anunciado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, durante la conmemoración de “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”.

Para consultar la herramienta, la Suprema Corte puso a disposición del público el Portal de Estadística Judicial.