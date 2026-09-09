INE dará inicio al proceso electoral 2026-2027 este jueves: se elegirán 500 diputados federales y 19 mil 609 cargos locales

INE dará inicio al proceso electoral 2026-2027 (Alejandro Rodríguez)

El proceso electoral federal 2026-2027 arrancará formalmente este jueves 10 de septiembre, con miras a la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados.

De manera concurrente, ese mismo día se desarrollarán elecciones locales en distintas entidades del país, en las que estarán en juego 19 mil 609 cargos en 31 estados. Para la organización de estos comicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) trabajará de manera coordinada con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

A nivel federal, la elección contempla la renovación de 500 curules, de las cuales 300 corresponden a diputaciones de Mayoría Relativa y 200 a diputaciones de Representación Proporcional.

Para preparar la jornada electoral, el INE tiene contempladas 505 actividades, vinculadas con 153 proyectos y 44 procesos institucionales.

Entre las tareas previstas se encuentran la instalación de los órganos desconcentrados del Instituto, la actualización de la credencial para votar, el registro de candidaturas, la capacitación de la ciudadanía y la organización e instalación de las casillas.

El proceso federal y los comicios locales serán organizados de manera diferenciada, aunque la jornada electoral será concurrente el 6 de junio de 2027.

Con el inicio formal de los trabajos, el INE pondrá en marcha las distintas etapas de preparación para garantizar las condiciones necesarias para que la ciudadanía participe en la elección de las próximas 500 diputaciones federales y en los procesos electorales locales que se desarrollarán simultáneamente.

A nivel local: 19 mil 609 cargos

De manera paralela, los Procesos Electorales Locales (PEL) 2026-2027 contemplan la renovación de 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades.

Ese bloque incluye:

17 gubernaturas

1,098 diputaciones locales

18,057 cargos en ayuntamientos

437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías

Las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas son:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Además, habrá elecciones de diputaciones locales en 31 entidades, así como de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados.