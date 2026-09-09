Semarnat participó en Feria de Bienestar en Zinapécuaro, Michoacán

Semarnat

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) participó en la Feria de Bienestar realizada en Zinapécuaro, Michoacán, donde 33 dependencias federales ofrecieron servicios, orientación y asistencia directa a más de seis mil personas.

En representación de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, asistió la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, acompañada por el jefe de la Unidad Coordinadora de Representación y Oficinas de Administración Territorial, Gerardo Sandoval Salas.

Autoridades federales resaltaron que estas jornadas forman parte de las acciones del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, en donde el gobierno federal busca acercar las instituciones y los servicios públicos a las comunidades.

Por medio de la Feria de Bienestar, las familias de Zinapécuaro tuvieron acceso a la atención y orientación de las diferentes dependencias gubernamentales, como parte de una estrategia para consolidar la presencia institucional en territorio y atender las necesidades de la población.

La Semarnat enfatizó que la participación de las dependencias federales permite acercar los programas y servicios del gobierno a las comunidades, con atención la ciudadanía.