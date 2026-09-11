Chiapas registra reducción de 64% en homicidios dolosos durante 2026

Marcela Figueroa Franco (Isaac Esquivel/EFE)

Chiapas registra una disminución significativa en los principales indicadores de incidencia delictiva, de acuerdo con cifras con corte al 31 de agosto de 2026, presentadas durante el informe de seguridad sobre la entidad.

Uno de los principales resultados corresponde a la reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, que disminuyó 64 por ciento entre diciembre de 2024 y agosto de 2026.

De acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024, mes en que inició la administración estatal encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez, a 0.9 homicidios diarios en agosto de 2026.

La evolución histórica también muestra una reducción relevante. Mientras que entre 2015 y 2023 los niveles de homicidio doloso en Chiapas se mantuvieron relativamente estables, en 2024 se registró un incremento significativo. Sin embargo, a partir de entonces comenzó una tendencia descendente.

Para 2026, el promedio diario preliminar de homicidios dolosos se ubica en 0.9, frente a 2.4 registrados en 2024, lo que representa una disminución de 63 por ciento.

Con estos resultados, 2026 se perfila como el año con el menor promedio de homicidios dolosos en Chiapas desde 2015, de acuerdo con la serie histórica presentada.

También disminuyen los delitos de alto impacto

El informe también reportó una reducción en el promedio diario de delitos de alto impacto durante el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

En este rubro, que incluye delitos como robo de vehículo que tuvo una disminución del 78% .