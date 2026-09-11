Refuerzan estrategia de seguridad en Chiapas con más de 9 mil 900 detenidos y 18 toneladas de droga aseguradas

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Chiapas, donde, en coordinación con las autoridades estatales, se han reforzado las labores de inteligencia, investigación, vigilancia territorial y combate a grupos delictivos.

Chiapas es considerado un estado prioritario para la seguridad nacional debido a su extensa frontera con Guatemala, su salida al Océano Pacífico y el constante flujo de personas y mercancías. Por ello, las autoridades mantienen operaciones en comunidades, carreteras, zonas marítimas y regiones fronterizas.

De acuerdo con el reporte, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, las acciones coordinadas entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Chiapas permitieron detener a más de 9 mil 900 personas por delitos de alto impacto, así como asegurar mil 545 armas de fuego y 97 mil 400 cartuchos.

Durante el mismo periodo fueron decomisadas más de 18 toneladas de droga y se inhabilitaron tres laboratorios y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetamina.

Harfuch señaló que uno de los principales objetivos de la estrategia es debilitar a los grupos criminales que generan violencia en la región fronteriza y que mantienen vínculos con organizaciones delictivas de otros países.

Entre las acciones destacadas se encuentra la detención de Roger Iradía N., identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas y relacionado con grupos criminales que operan en la zona fronteriza. También se reportaron detenciones de personas vinculadas con actividades de narcotráfico, robo y homicidio, mediante trabajos coordinados entre autoridades mexicanas, estatales e internacionales.

Otro de los objetivos prioritarios fue Cabrero N., alias “El Cabra”, señalado como presunto líder de un grupo criminal que operaba en la Selva Lacandona y quien era investigado por delitos como desaparición de personas, extorsión, secuestro y delincuencia organizada.

Operativos contra el narcotráfico en la costa

La costa de Chiapas constituye otro de los frentes prioritarios. La Secretaría de Marina mantiene operaciones de vigilancia marítima para detectar embarcaciones presuntamente utilizadas para el traslado de drogas provenientes de Centro y Sudamérica.

Entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre, tres operaciones realizadas frente a las costas chiapanecas permitieron asegurar 3.7 toneladas de cocaína y 2 mil 450 litros de combustible. En estos operativos fueron detenidas 13 personas y se rescató a dos tripulantes.

El secretario destacó que los aseguramientos marítimos permiten interrumpir las cadenas de suministro antes de que los cargamentos lleguen a tierra y sean distribuidos hacia otras regiones del país.

En acciones recientes en la región del Soconusco también fue detenido un presunto integrante del Cártel del Pacífico durante la inspección de un vehículo que viajaba de Tapachula hacia Jalisco. En el automóvil fueron localizados 30 kilogramos de cocaína, ocultos entre bancos y sillas.

En Tapachula, además, fueron detenidas cuatro personas identificadas como presuntos integrantes de esa organización criminal. Durante el operativo se aseguraron armas largas, cargadores, vehículos y una unidad con blindaje. En otro cateo realizado en un inmueble fueron detenidas nueve personas.

Fortalecimiento de la Policía Estatal

Como parte de la estrategia de seguridad, el Gobierno de Chiapas también ha reforzado las capacidades de su policía estatal. Entre las medidas señaladas se encuentra un incremento salarial de 55 por ciento, así como la incorporación de 50 vehículos blindados, tres helicópteros, mil 200 patrullas y 800 elementos de fuerzas especiales.

Las autoridades estatales atribuyeron parte de los resultados al fortalecimiento institucional y a la coordinación con las fuerzas federales.

Uno de los datos destacados fue que durante los últimos 17 meses no se ha registrado ningún asalto en carretera, de acuerdo con el reporte presentado.

El funcionario de seguridad reiteró que se mantendrá la coordinación con las autoridades de Chiapas y que, ante cualquier generador de violencia, se realizarán las investigaciones correspondientes para evitar que los delitos queden impunes.

La estrategia contempla mantener la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas prioritarias, fortalecer el intercambio de información y continuar con las operaciones contra las estructuras criminales que operan en Chiapas y que tienen vínculos dentro y fuera del territorio nacional.