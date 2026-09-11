Explosión en taquería La Bajadita en Álvaro Obregón: saldo al momento

Explosión en taquería La Bajadita El suceso en Álvaro Obregón ocasionó un saldo de 11 heridos y una persona muerta al momento. (Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC/X)

La taquería ubicada en la colonia Olivar del Conde tuvo una explosión a causa de un tanque de gas de 30 kg, por la que falleció una persona y 11 resultaron heridas. El incidente ocasionó el derrumbe de la vivienda desde la que se vendían los tacos y causó afectaciones en las casas aledañas.

En Av. Sta. Lucía y Rosa Venus, col. Olivar del Conde 1ra sección, @AlcaldiaAO, en la planta baja de un inmueble que se utilizaba como establecimiento de venta de comida, se registró una explosión presumiblemente de un cilindro de gas L.P. con capacidad para 30 kg.



A… pic.twitter.com/rtygXKGPGB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

Ya se movilizan hacia Álvaro Obregón para ayudar en el lugar de la explosión

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) llegaron para auxiliar a las personas en el lugar de los hechos. Las 11 personas heridas ya fueron trasladadas al hospital.

Asimismo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ya informó sobre el caso y aseguró que elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Policía de la Ciudad de México, y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México ya trabajan en coordinación con la alcaldía Álvaro Obregón para atender el caso. También pidió por el libre paso de los vehículos de rescate y atención médica.