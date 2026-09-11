Gabinete de Seguridad reporta decomisos de droga, armas y combustible en 7 estados

SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó las diversas acciones realizadas el 10 de septiembre en 7 entidades del país, que derivaron en detenciones, cateos, aseguramientos de droga, armas, hidrocarburo y vehículos, así como en la liberación de 8 personas privadas de la libertad.

Los operativos se llevaron a cabo en Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, siendo parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la atención a la población, la consolidación de la Guardia Nacional (GN), el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación con las entidades federativas.

En Baja California, elementos del Ejército y la Policía Estatal aseguraron un vehículo con 311 kilos de marihuana en los recorridos realizados en el municipio de Ensenada.

Mientras tanto, en Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a una persona, a quien le decomisaron 2 armas cortas, 2 cargadores, un chaleco táctico y un vehículo.

Aseguran hidrocarburo en Coahuila y Guanajuato

En Parras, Coahuila, personal de la GN aseguraron un tractocamión acoplado a un autotanque que transportaba 50 mil litros de hidrocarburo, durante recorridos de inspección y vigilancia en la carretera Saltillo-Torreón.

En tanto, en Cortázar, Guanajuato, personal del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Seguridad Física de Pemex localizó e inhabilitó una toma clandestina y un centro de almacenamiento de combustible, donde fueron encontrados otros 50 mil litros de hidrocarburo.

En Tecalitlán, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a 5 hombres y una mujer. También liberaron a 8 hombres que se encontraban privados de la libertad.

Decomisan armas y explosivos en Michoacán

En Michoacán, corporaciones federales y estatales realizaron diversas acciones. En el municipio de Buenavista, personal del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble donde hallaron 2 artefactos explosivos improvisados, 47 cargadores, 6 armas largas, 3 fornituras y un equipo de radiocomunicación.

Durante la operación, fueron asegurados 3 vehículos con reporte de robo, dos de los cuales contaban con blindaje artesanal.

Por otra parte, en el puerto de Lázaro Cárdenas, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Aduanas encontraron más de 8 millones de cigarros apócrifos ocultos en un cargamento procedente de Hong Kong, China.

En otra acción en la colonia Los Amates, en el mismo municipio, personal del Ejército y Policía Municipal aseguraron una cuatrimoto, seis armas largas, 43 cargadores, mil 364 cartuchos, una granada, 6 chalecos tácticos y 7 placas balísticas.

Detienen a hombre con más de 3 mil cartuchos en Sinaloa

Finalmente, en Concordia, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal detuvieron a un hombre, a quien le aseguraron un arma larga, 7 cargadores y 3 mil 206 cartuchos.

Asimismo, le fueron decomisados un chaleco táctico y 2 placas balísticas.

La SSPC resaltó que estas acciones forman parte de los operativos y trabajos coordinados que preservan las autoridades federales y locales para atender los delitos y fortalecer la seguridad en las distintas regiones del país.