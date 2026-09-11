Huelga en el Monte de Piedad: mitos y realidades durante el paro que está por cumplir un año

Huelga en el Monte de Piedad Está por cumplirse un año del paro en la casa de empeño (Crónica Digital)

La incertidumbre alrededor de las prendas empeñadas es una de las principales consecuencias para los clientes del Nacional Monte de Piedad durante la huelga, que está por cumplir un año el 1 de octubre, periodo en el que nacieron mitos que se fueron apagando mediante las cuentas oficiales de la casa de empeño.

Con las sucursales fuera de operación desde hace meses, han surgido versiones sobre posibles remates, cobros adicionales, pagos pendientes y hasta supuestas reaperturas que no corresponden con la situación comunicada por la institución. A continuación, te presentamos los principales mitos y realidades durante el paro.

¿Es verdad que algunas sucursales del Monte de Piedad ya reabrieron?

Las versiones sobre una supuesta reapertura constituyen otro de los rumores que la institución desmintió.

De acuerdo con la información oficial, actualmente ninguna sucursal del Monte de Piedad se encuentra abierta. Por ello, los mensajes o publicaciones que aseguren que alguna unidad ya retomó actividades no deben tomarse como confirmación.

¿Las prendas empeñadas corren riesgo de ser rematadas durante la huelga del Monte de Piedad?

La permanencia de una joya, un electrodoméstico, un vehículo u otro artículo dentro de una sucursal cerrada alimentó uno de los mayores temores entre los usuarios. La idea de que el prolongado paro pueda terminar en la pérdida o venta de las pertenencias no corresponde con las medidas comunicadas por el Monte de Piedad.

Los bienes entregados como garantía permanecen dentro de las bóvedas y bajo protocolos de seguridad.

El punto relevante para los clientes es que una sucursal cerrada no puede sacar una prenda a remate durante ese periodo. La prolongación del conflicto laboral, por tanto, no convierte automáticamente los artículos resguardados en bienes disponibles para su comercialización.

¿Pagar el empeño permite recuperar la prenda aunque la sucursal esté cerrada?

Este es uno de los puntos que más confusión genera. Liquidar el préstamo y recuperar físicamente la pertenencia son dos procesos que, bajo las condiciones actuales, no pueden completarse al mismo tiempo.

El pago puede quedar acreditado, pero la entrega requiere que el personal pueda acceder a las instalaciones y a las bóvedas. Debido a la suspensión de actividades, no existe un mecanismo mediante gestores o servicios de paquetería para sacar las prendas de las sucursales.

El Monte de Piedad tampoco realiza entregas a domicilio. La recuperación de la joya o del artículo empeñado tendrá que hacerse de manera presencial en ventanilla cuando la unidad correspondiente vuelva a operar.

La institución reiteró en sus redes sociales que la huelga no impedirá la devolución íntegra de los artículos una vez que termine el conflicto y se reanuden las operaciones.

¿La huelga en el Monte de Piedad congela los intereses de los empeños?

Otro supuesto que puede afectar directamente las finanzas de los clientes es considerar que el cierre de las sucursales detiene las obligaciones del contrato.

El préstamo prendario continúa vigente y los intereses diarios establecidos originalmente siguen generándose conforme a la tasa pactada. El hecho de que el cliente no pueda acudir físicamente a una ventanilla no modifica por sí mismo esas condiciones.

Para los usuarios con empeños vigentes, el Monte de Piedad contempla medidas para ampliar el periodo de conservación de las prendas. Entre ellas está un refrendo adicional y una ampliación del plazo para efectuar los pagos.

La diferencia es importante. La huelga impide determinadas operaciones presenciales, pero no significa que el contrato desaparezca o que sus obligaciones financieras queden suspendidas.

El Monte de Piedad informó que absorberá las comisiones generadas por los pagos efectuados en OXXO y Banamex. Esta medida busca evitar que el cierre físico de las sucursales se traduzca en un costo adicional para quienes utilizan esos canales.

¿La huelga genera nuevos cobros por guardar las prendas?

Para las prendas cuyo préstamo ya fue liquidado, el Monte de Piedad informó que suspende la comisión por custodia mientras permanezca el cierre. Esto significa que el cliente no debe asumir un cargo adicional por no haber podido retirar físicamente su pertenencia debido a la suspensión del servicio.

En los contratos que continúan activos se mantienen los intereses diarios previstos originalmente. La institución también comunicó medidas relacionadas con el refrendo y los plazos de pago para extender la conservación de las prendas.

¿Qué ocurre con quienes ya pagaron, no hay alternativa para recuperar las prendas durante la Huelga del Monte de Piedad?

Para estos usuarios existe la posibilidad de recurrir a Conciliaexprés de Profeco y solicitar la intervención de la autoridad para buscar una solución a la controversia. El procedimiento puede gestionarse mediante el Teléfono del Consumidor.

También está contemplada una solicitud escrita ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la Ciudad de México, dentro del expediente 1001/2025. El cliente debe acreditar que realizó el pago correspondiente y presentar el contrato original de empeño.

Esta segunda vía es individual y su resultado depende de la determinación de la autoridad laboral.