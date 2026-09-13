UNAM pone en marcha Campus Centro Histórico para fortalecer su presencia en la capital

Nuevo campus de la UNAM en el Centro Histórico

La Universidad Nacional Autónoma de México puso en marcha formalmente el Campus UNAM Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de la instalación de su Consejo Directivo, con el objetivo de articular los distintos espacios universitarios que se encuentran en esta zona de la capital.

El rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que la instalación del Consejo Directivo representa el inicio formal de un proyecto largamente anhelado y de profunda relevancia institucional para la Universidad. El campus reúne inmuebles históricos que han sido preservados por la institución y que permanecen abiertos al público en general.

Como parte de este proyecto también se creó el Claustro Abierto Universitario San Agustín, cuya próxima apertura parcial se suma a los esfuerzos de la UNAM para facilitar el acceso a la cultura y al conocimiento a miles de personas.

Coordinación universitaria

Alberto Sarmiento Donate, coordinador del Campus UNAM Centro Histórico y secretario técnico de su Consejo Directivo, explicó que el nuevo esquema funcionará como un modelo de organización y coordinación institucional y operativa de los proyectos académicos que se desarrollan en los diferentes inmuebles, espacios y recintos universitarios ubicados en el Centro Histórico.

La intención, detalló, es optimizar los recursos disponibles y potenciar la interacción entre las comunidades universitarias que tienen presencia en estos espacios. A la par, el campus busca contribuir a la protección del patrimonio inmobiliario histórico de la Universidad y fortalecer la presencia e identidad institucional de la UNAM en esta zona de la Ciudad de México.

El proyecto reúne más de 15 edificios y espacios de valor histórico que forman parte de la infraestructura universitaria. Entre ellos se encuentran los antiguos templos de San Agustín y San Pedro y San Pablo, así como la Academia de San Carlos, el Colegio de San Ildefonso, la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Economía y las Cárceles de la Perpetua.

Patrimonio universitario

También forman parte del campus los palacios de Medicina, Minería y de la Autonomía, además del Museo de la Mujer y su anexo, el Centro Cultural San Carlos y los talleres de restauración de la Facultad de Artes y Diseño.

La lista incluye también los talleres y bodegas del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo UNAM Hoy, el edificio Protomedicato y la Secundaria Lancasteriana, así como el predio ubicado en República de Bolivia.

A estos espacios se suman el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, todos contemplados dentro del acuerdo de establecimiento del Campus UNAM Centro Histórico.

Con la instalación de su Consejo Directivo, la Universidad busca dar una estructura común a estos espacios y proyectos, al tiempo que mantiene la conservación de los inmuebles históricos y fortalece las actividades académicas y culturales que se desarrollan en el Centro Histórico de la Ciudad de México.