Cadetes del Colegio Militar Heroico representarán a México en competencia internacional en Brasil

Defensa

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional desearon éxito a los cadetes del Heroico Colegio Militar que participarán en la Competencia Internacional “Desafío Agulhas Negras”, que se llevará a cabo en la Academia Militar Agulhas Negras, en Río de Janeiro, Brasil.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) destacó la participación de los representantes mexicanos en esta competencia internacional y señaló que acudirán en representación del país.

La dependencia federal informó que los cadetes cuentan con preparación y entrenamiento para afrontar las actividades de la competencia, en las que pondrán a prueba sus capacidades.

“Con disciplina, preparación y trabajo en equipo, demostrarán su alto nivel de entrenamiento y competitividad”, expresó la institución.

La Defensa Nacional enfatizó que la participación de los cadetes es una oportunidad para demostrar las capacidades adquiridas durante su formación militar y refrendar el compromiso de representar a México.

Finalmente, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional expresaron sus mejores deseos a los participantes con la consigna: “¡Por el Honor de México!”.