  Zona Rosa, recibirá a más de 100 mil visitantes en festejos patrios

Zona Rosa La Zona Rosa se alista para la noche del Grito de Independencia. La proximidad con el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma, una ventaja para quienes quieran degustar los tradicionales antojitos mexicanos (Bares de la Zona Rosa operan durante el Semáforo Naranja./Fotógrafo Especial)

Con motivo de la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México, la Zona Rosa, se verá beneficiada con la afluencia de alrededor de 100 mil visitantes nacionales y extranjeros, consideró Carlos Villalobos, Presidente de la Asociación Empresarial “Por el México que Deseamos”.

Resaltó que expectativas económicas para el mes patrio, muestran una etapa de estabilización y aprovechamiento, luego de la importante derrama económica registrada por turistas nacionales y extranjeros quejaron con motivo del Mundial de Fútbol 2026.

Ante ello, señaló que la estrategia clave ha consistido en diversificar la captación del cliente tradicional uniendo fuerzas con agencias locales de recorridos nocturnos y gastronómicos.

Rcordó que la proximidad de la Zona Rosa con Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia —puntos clave de reunión masiva para los festejos—, es un gran atractivo para los visitantes por la proximidad con los establecimientos de esparcimiento y alimentos.

En este sentido, resaltó que el panorama económico en la Zona Rosa hacia el cierre del año es optimista y en proceso de consolidación tras el fuerte impulso que dejó la Copa del Mundo “al quedar como uno de los corredores turísticos y de entretenimiento más dinámicos de la Ciudad de México”.

Por su parte, Alejandro Palmer, director general de dicha asociación, mencionó se trabaja en conceptos diferentes de acuerdo al mercado a captar a fin de que los consumidores disfruten en el ambiente que decidan.

Informó en sus establecimientos mercantiles con diversas promociones.

Entonces, “estamos listos para recibir a turistas nacionales e internacionales durante la jornada festiva que realizará el Gobierno de la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia”, con lo que se esperan llenos totales en los diversos establecimientos y ventas que se podrían incrementar probablemente al 100%.

Carlos Villalobos resaltó que las obras de rehabilitación urbana del gobierno capitalino como: iluminación, corredores peatonales y espacios públicos, beneficiaron directamente a los más de 670 establecimientos activos entre hoteles, bares y comercios, destacó.