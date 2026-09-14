Consejo Técnico del IMSS acepta donación de cuatro predios para CECI´ s

Donación terrenos al IMSS para CECI´s El Consejo Técnico del IMSS aceptó en donación cuatro predios para CECI´ S, en los estados de Michoacán, Jalisco, Quintana Roo y Estado de México

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezado por el director general del instituto, Zoé Robledo aprobó la donación de cuatro predios para la construcción de cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), a fin de fortalecer la infraestructura institucional y ampliar la oferta de estos servicios para las familias derechohabientes.

estos centros de cuidado infantil se ubicarán en Michoacán, Jalisco, Quintana Roo y Estado de México, y en el caso de Zacapu, Michoacán, el inmueble cumplirá una doble función, ya que además del CECI, se contará con una Unidad de Medicina Familiar (UMF) Plus con 10 consultorios de Medicina Familiar.

El director de Administración del IMSS, Borsalino González, dijo que en el caso el predio de Zacapu, es de una superficie superior a los 24 mil metros cuadrados y permitirá desarrollar ambos proyectos en un mismo espacio.

El CECI en dicho municipio michoacano ampliará la oferta institucional de cuidados infantiles, con una capacidad instalada para 150 lugares y la implementación de un modelo institucional con estándares de calidad, seguridad, accesibilidad y atención pedagógica.

Resaltó que en Zacapu se identifican más de 1,500 infantes menores de cuatro años adscritos al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2, lo que representa una demanda potencial para estos servicios.

Respecto a la nueva UMF Plus, se proyecta que cuente con 10 Consultorios de Medicina Familiar, cinco de enfermería especialista en Medicina Familiar, servicio de Urgencias y cuatro especialidades: Medicina Interna, Ginecología, Pediatría y Traumatología y Ortopedia, lo que permitirá fortalecer la atención de Primer Nivel y mitigar la operación de la unidad médica que en la actualidad tiene Zacapu y que fue adaptada para albergar siete consultorios de Medicina Familiar.

Los otros tres predios para la construcción de CECI corresponden a Jalostotitlán, Jalisco; Cozumel, Quintana Roo, y Chicoloapan, Estado de México.