Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz alcanza 91% de avance: SICT

Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz

El proyecto, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), contempla una inversión de 866 millones de pesos y la generación de más de 2 mil 598 empleos durante su construcción.

La construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz registra un avance de 91 por ciento y se encuentra en la etapa final de los trabajos, informó el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina.

La obra se desarrolla sobre la Carretera Federal MEX-140 Xalapa-Veracruz y beneficiará a 780 mil 441 habitantes de Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa, al mejorar las condiciones de movilidad y fortalecer la conexión hacia el Puerto de Veracruz.

Trabajos finales

Entre las labores realizadas durante los últimos días se encuentra la construcción de un muro mecánicamente estabilizado y la guarnición del cuerpo A, trabajos que forman parte de las acciones finales antes de que el distribuidor pueda ser concluido y puesto en operación.

La estructura tendrá una longitud de dos kilómetros, con dos carriles por sentido y calles laterales. Con esta configuración se busca agilizar el tránsito vehicular y generar ahorros de hasta 25 minutos en los tiempos de traslado.

El proyecto también contempla infraestructura para quienes utilizan el transporte público o se desplazan a pie. Para ello se instalarán tres paradores de autobuses y un puente peatonal, con el objetivo de ofrecer espacios seguros y adecuados para pasajeros y transeúntes.

Conexión con el puerto

Dos de los paradores estarán ubicados a cada lado de la vialidad, a la altura del nuevo puente peatonal, mientras que el tercero se instalará en el sentido Veracruz-Xalapa.

La obra tendrá impacto principalmente en Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa, municipios que mantienen conexión con esta zona estratégica del estado y que se verán beneficiados por las mejoras en movilidad hacia el Puerto de Veracruz.

Además de facilitar los traslados, el nuevo acceso busca fortalecer las actividades productivas y económicas relacionadas con el puerto y su área de influencia, considerada una zona relevante para el comercio nacional.

Con una inversión de 866 millones de pesos y más de 2 mil 598 empleos generados, el Distribuidor Vial avanza hacia la conclusión de los trabajos para posteriormente entrar en operación.