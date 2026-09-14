Profeco advierte a boleteras: cargos por servicio deben informarse antes de pagar

Los cargos adicionales en la compra de boletos para conciertos y otros eventos deben ser informados a los consumidores antes de realizar el pago, advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Durante la conferencia matutina se cuestionó a la dependencia sobre los llamados “cargos por servicio” que aparecen en la compra de boletos a través de empresas como Ticketmaster.

De acuerdo con lo expuesto, estos cobros pueden llegar a representar entre 50 y 60 pesos adicionales por boleto. La pregunta surgió debido a que algunos consumidores han señalado que primero observan el precio del boleto y posteriormente aparece un cargo adicional relacionado con los servicios de la boletera.

Ante esta situación, Profeco explicó que los cargos por servicio son legales siempre y cuando el consumidor conozca cómo está integrado el precio final antes de pagar. El problema se presenta cuando el comprador realiza el pago pensando que cubrirá una determinada cantidad y posteriormente aparece un cobro adicional.

Durante la conferencia se explicó que, por ejemplo, si una persona observa un boleto con un precio de mil pesos, no debe descubrir después del pago que se le agregaron otros 50 pesos por concepto de servicio. La autoridad señaló que, si el cargo aparece después de que se realizó el pago, la situación puede ser revisada por Profeco. La dependencia indicó que no solamente se han realizado revisiones relacionadas con Ticketmaster, sino también con otras empresas dedicadas a la venta de boletos.

Profeco incluso ha enviado comunicaciones por escrito a las boleteras para recordarles que todos los cargos que formen parte del precio final deben ser informados previamente. La medida busca evitar que los consumidores conozcan el costo real de sus boletos hasta el último momento. La situación es relevante debido a que el precio de los boletos para conciertos, espectáculos y otros eventos puede aumentar considerablemente cuando se agregan cargos adicionales.

Para los consumidores, conocer desde el principio el precio total permite decidir si realmente pueden o quieren adquirir el boleto. La información también puede ayudar a evitar confusiones durante el proceso de compra en internet, donde los precios pueden modificarse conforme el usuario avanza en las diferentes etapas de la operación. Profeco señaló que mantiene monitoreos sobre las empresas que venden boletos y que puede revisar los casos en los que los consumidores detecten cobros que no fueron informados antes del pago.

La recomendación principal para quienes compran boletos es revisar cuidadosamente el precio final antes de proporcionar los datos de pago. En caso de que aparezca un cargo que no había sido informado previamente, el consumidor puede solicitar que la situación sea revisada por la autoridad.

El llamado también alcanza a las empresas que comercializan entradas para conciertos, festivales, obras de teatro, eventos deportivos y otros espectáculos. La autoridad busca que el consumidor tenga claridad sobre cuánto va a pagar desde el inicio y que no existan cargos inesperados después de concluir la compra. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el precio que aparece al inicio de la compra debe reflejar de manera clara los cargos que serán incluidos en el total.

La medida pretende fortalecer la protección de los consumidores y evitar prácticas que puedan generar confusión al momento de adquirir boletos. Profeco continuará con sus monitoreos y señaló que los casos específicos pueden ser revisados cuando los consumidores reporten cobros adicionales que no fueron informados de manera oportuna.