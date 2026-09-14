Escalante reporta gasolina en 23.67 y diésel en 27 pesos en la Mañanera

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En la Mañanera del Pueblo, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante, informó que el precio promedio de la gasolina se ubica en 23.67 pesos por litro, con casi 12 mil estaciones vendiendo este combustible por debajo de los 24 pesos, en cumplimiento del acuerdo voluntario con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto al diésel, el promedio nacional se mantiene en 27 pesos por litro, con 8 mil 914 estaciones que ofrecen precios inferiores. Entre las más económicas destacan:

Pemex Puebla (26.88 pesos).

Pemex Coatzacoalcos, Veracruz (26.93 pesos).

Pemex León, Guanajuato (26.96 pesos).

Pemex Acapulco, Guerrero (26.99 pesos).

Gasolinera Dynami, Saltillo (26.99 pesos).

En la misma conferencia, la Profeco detalló que el precio promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos, aunque existen supermercados con precios más bajos.

En la Ciudad de México, el más barato es Soriana Súper Toriello, en Tlalpan, con un costo de 841.90 pesos. Otros puntos destacados son: