Pemex avanza en reparación de ducto submarino en Ek-Balam

Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que avanzan los trabajos especializados para reparar el ducto submarino afectado en el campo Ek-Balam, con la participación de personal de buceo de saturación.

Pemex comunicó que ya concluyó al 100 por ciento la remoción del lastre y la elaboración de la envolvente metálica que será utilizada para atender la sección afectada del ducto.

Mantienen vigilancia en plataformas y costas

De forma paralela, las embarcaciones desplegadas para la contención y recolección de hidrocarburos continúan con las labores de vigilancia preventiva en el área de plataformas marinas.

La compañía subrayó que actualmente no se identifica riesgo de arribo de hidrocarburos a las costas, ya que el ducto permanece en condición segura desde la mañana del 10 de septiembre.

A través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, y en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Pemex mantiene actividades de monitoreo y vigilancia con patrullajes terrestres, recorridos con embarcaciones y sobrevuelos.

Estas labores se realizan tanto en el área de plataformas marinas como en la franja costera, desde Tamaulipas hasta Campeche.

La empresa enunció que las playas ubicadas en las zonas monitoreadas se encuentran limpias.

Pemex aseguró que continuará con las acciones necesarias para la atención total del incidente y que mantendrá informada a la población sobre los avances.