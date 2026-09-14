¿Qué es una masa de aire frío y qué zonas de México va a afectar del 15 al 17 de septiembre?

Masa de aire frío 2026 El SMN advirtió que una gran masa de aire frío se desplaza a territorio mexicano, lo que provocará temperaturas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el desplazamiento de una gran masa de aire frío en el territorio mexicano provocará temperaturas bajo cero, lluvias fuertes, vientos intensos, tormentas eléctricas y granizo en distintas regiones del norte, oriente y centro del país, por lo que advierten a la población tomar precauciones.

Sin embargo, en zonas como el oeste de Durango, o el centro y sur de Sinaloa, el servicio perteneciente a la Comisión Nacional del Agua informó que el clima caluroso prevalecerá debido a la onda de calor que actualmente e manifiesta en dicho territorio.

Masa de aire frío en México este septiembre 2026: ¿qué días será y qué estados afectará más?

De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN, la masa de aire frío prevista sobre el golfo de México ocasionará temperaturas bajas a partir del martes 15 hasta el jueves 17 de septiembre, finalizando de esta forma la onda de calor presente en algunos estados del norte de México.

Entre las regiones que enfrentarán mayores complicaciones de clima frío en los días señalados, acompañado de posibles lluvias fuertes y vientos intensos, son:

Chihuahua.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

A su vez, el servicio prevé rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que las lluvias fuertes a muy fuertes continuarán para el martes 15 de septiembre en el noroeste, occidente y sureste del país debido al monzón mexicano, acompañadas con descargas eléctricas.

En cuanto a la Ciudad de México este lunes 14 de septiembre, se esperan lluvias aisladas en las alcaldías siguientes:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Debido a ello, se recomienda anticipar trayectos y procurar el uso de sombrilla o impermeable.

¿Qué es una masa de aire frío y cuáles son las recomendaciones para evitar enfermedades?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una gran masa de aire frío complicará el clima en distintas regiones de México durante esta semana, ya que este fenómeno se caracteriza por ser un volumen grande de aire con baja temperatura que se desplaza y modifica las condiciones climáticas de un territorio, provocando efectos como:

Descensos significativos en el termómetro.

Vientos intensos.

Posibles precipitaciones, en caso de que la masa de aire frío interactúe con aire caliente.

Debido a que este fenómeno se desplaza por debajo de aire más cálido, genera frentes fríos.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

Dado que el aire frío tiende a inflamar los pulmones e inhibir la circulación, aumentando el riesgo de afecciones respiratorias y enfermedades estacionales, las autoridades recomiendan a la población vestir ropa abrigada, usar cubrebocas o alguna prenda que ayude a proteger boca y nariz (como bufanda), además de evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire para resguardar la salud personal.

Las recomendaciones están dirigidas para mexicanos y mexicanas de todas las edades, no obstante, el Gobierno de México hace hincapié en los grupos de personas más vulnerables: mujeres embarazadas, en cualquier fase de gestación; niños de 6 meses a 5 años; y personas mayores de 65 años.