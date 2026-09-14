Destruyen cerca de 144 mil plantas de aparente marihuana en Tequila

Cerca de 144 mil plantas de aparente marihuana fueron localizadas y destruidas en dos predios del municipio de Tequila, durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Policía de Jalisco en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Los plantíos fueron ubicados en las comunidades de Chiquilistán y El Salvador, donde los oficiales detectaron plantas con características de la marihuana que habían sido sembradas entre cultivos de maíz, presuntamente como una estrategia para camuflarlas.

La Secretaría de la Defensa Nacional localiza y destruye cerca de 144 mil plantas de aparente marihuana en dos predios en Tequila

En conjunto, los dos predios abarcan una superficie aproximada de 36 mil metros cuadrados. De acuerdo con la estimación de las autoridades, en ambos terrenos había alrededor de 144 mil plantas, algunas de hasta 1.70 metros de altura.

Tras el hallazgo, los elementos dieron aviso y solicitaron el mando y conducción de un agente del Ministerio Público Federal, quien ordenó la destrucción de los plantíos. Antes del procedimiento se tomaron muestras representativas y se realizó un registro fotográfico como parte de las actuaciones correspondientes.

La Policía Estatal Preventiva mantiene recorridos de vigilancia en distintas regiones de Jalisco y acciones coordinadas con autoridades federales para prevenir y combatir los delitos contra la salud.