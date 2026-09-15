Salud refuerza vigilancia por brote de sarampión en Xalapa, Veracruz

Vacuna contra el Sarampión (Fernando Carranza García)

La Secretaría de Salud confirmó 16 casos de sarampión relacionados con el brote identificado en el Centro Estatal de Cancerología (CECan) de Xalapa, Veracruz, mientras que otros dos permanecen pendientes de resultado, de acuerdo con el corte del 15 de septiembre a las 08:00 horas.

Del total de casos confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de paciente. Además, se han registrado dos defunciones entre los casos confirmados, por lo que las autoridades mantienen vigilancia reforzada en la unidad médica.

Como parte de la respuesta ante el brote, este martes 15 de septiembre personal especializado de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) se desplegará en Xalapa.

La brigada tendrá como objetivo profundizar la investigación, supervisar las medidas que ya fueron implementadas y complementar las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación, prevención y control necesarias para interrumpir las cadenas de transmisión.

La presencia del personal especializado también permitirá dar seguimiento a las condiciones de la unidad médica y reforzar las medidas dirigidas a identificar oportunamente posibles nuevos casos.

Casos y defunciones

Entre los casos confirmados se encuentran dos personas que fallecieron. Una de ellas era una paciente de 10 años que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin.

La segunda defunción corresponde a un paciente de 22 años. En este caso, la dictaminación permanece pendiente y está prevista para el próximo 17 de septiembre.

Mientras continúa el análisis de la situación, las autoridades mantienen la búsqueda activa de casos, el seguimiento de las personas confirmadas y de sus contactos, así como la identificación de posibles cadenas de transmisión.

La vigilancia epidemiológica permanece activa dentro de la unidad médica para detectar cualquier nuevo caso de manera oportuna y evitar que el brote continúe extendiéndose.

Vacunación y vigilancia

Como parte de las acciones de prevención, la Secretaría de Salud informó que hasta este 15 de septiembre se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país.

De esta cifra, aproximadamente 1.5 millones de vacunas corresponden al estado de Veracruz, donde actualmente se cuenta con un inventario de más de 260 mil dosis disponibles.

La dependencia señaló que mantendrá una vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión. También continuará con presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales.

Llamado a la población

Ante el brote, la Secretaría de Salud llamó a la población de Xalapa a mantener actualizado su esquema de vacunación como una de las principales medidas para prevenir el sarampión y reducir los riesgos para la comunidad.

La dependencia destacó la importancia de proteger especialmente a niñas y niños y a las personas que viven con alguna condición que pueda aumentar el riesgo de presentar complicaciones.

La Secretaría de Salud señaló que la vacunación representa una medida de responsabilidad y solidaridad, al contribuir a prevenir enfermedades y proteger a quienes forman parte de la comunidad.

Asimismo, las autoridades indicaron que continuarán informando de manera oportuna y transparente sobre la evolución del brote y las acciones que se desarrollen para contenerlo.