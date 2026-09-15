CFE fortalece red eléctrica de Baja California Sur ante crecimiento de la demanda

Cuotas de representación legislativa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla un programa integral de infraestructura en Baja California Sur para atender el crecimiento turístico, urbano y productivo de la entidad, con obras de transmisión, distribución y electrificación que buscan mejorar la confiabilidad del suministro.

Los trabajos responden a la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la infraestructura eléctrica y anticipar las necesidades de crecimiento de cada región. En el estado, algunas de las obras ya se encuentran en operación, mientras otras avanzan para ampliar la capacidad disponible durante los próximos años.

Obras en operación

En Los Cabos, el proyecto Buena Vista Banco 1 entró en servicio el 30 de noviembre de 2025, mientras que en La Paz, Olas Altas Banco 2 opera desde el 17 de diciembre de 2024.

Ambas obras permitieron fortalecer la infraestructura de transmisión en dos de las zonas con mayor crecimiento económico y poblacional de Baja California Sur. A partir de esta capacidad, la CFE mantiene una nueva etapa de expansión para responder oportunamente al incremento de la demanda.

En materia de transmisión, los proyectos contemplados para la entidad representan inversiones cercanas a mil 760 millones de pesos. En conjunto, permitirán incorporar 400 MVA de nueva capacidad, 52.5 MVAr de equipamiento complementario y más de 108 kilómetros de infraestructura.

Uno de los proyectos principales es el incremento en la capacidad de Transformación en la Zona Los Cabos, actualmente en construcción y cuya entrada en operación está prevista para el 12 de diciembre de 2027. La obra busca reforzar el suministro en una región donde continúa aumentando la demanda relacionada con viviendas, hoteles, comercios, servicios y nuevos proyectos de inversión.

Nuevos proyectos

A este proyecto se suman tres obras que tienen prevista su entrada en operación durante 2027. Se trata de Loreto MVAr, programado para el 27 de mayo; Camino Real MVAr, en La Paz, para el 27 de junio; y Compensación Capacitiva en la Zona Los Cabos, también prevista para el 27 de junio.

De acuerdo con la CFE, estas obras permitirán mejorar el desempeño de la red y fortalecer la confiabilidad del suministro en puntos estratégicos de Baja California Sur, particularmente ante el crecimiento de las actividades económicas y de los servicios que requieren mayor capacidad eléctrica.

En distribución, la empresa destinará 939 millones de pesos para construir dos nuevas subestaciones, ampliar tres existentes y realizar 37 obras de modernización de las Redes Generales de Distribución.

Estas acciones incorporarán 150 MVA adicionales de capacidad, equivalentes a la capacidad que actualmente tienen en conjunto los municipios de Comondú y Loreto. Con ello, se busca contar con mayor infraestructura para atender las actividades productivas y los servicios domésticos de la población.

CFE fortalece la red eléctrica de Baja California Sur con nuevas obras

Modernización de la red

El programa también contempla la incorporación de tecnología para fortalecer la operación del sistema eléctrico. La CFE instalará 35 kilómetros de nueva fibra óptica para fortalecer la Red Eléctrica Inteligente de Baja California Sur, mediante una inversión aproximada de 14.7 millones de pesos.

Esta infraestructura permitirá mejorar la supervisión y el control de la red, detectar eventos con mayor oportunidad y agilizar la respuesta operativa cuando se presenten contingencias.

La estrategia también contempla ampliar la cobertura eléctrica. Como parte de las acciones de justicia energética, se invertirán 158 millones de pesos para realizar 367 obras de electrificación, con la meta de alcanzar una cobertura de 99.99 por ciento en Baja California Sur para 2028.

Actualmente, la entidad cuenta con 15 centrales y 43 unidades de generación, que en conjunto representan una capacidad instalada de 918 MW y constituyen la base para atender las necesidades eléctricas del estado.

Respuesta ante condiciones meteorológicas

El fortalecimiento de la infraestructura también cobra importancia por las condiciones meteorológicas que enfrenta Baja California Sur. Durante la actual temporada se han registrado episodios de lluvias intensas, fuertes vientos y descargas eléctricas asociados con sistemas tropicales.

Entre estos fenómenos se encuentra la tormenta tropical Marie, que generó precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros en la entidad. A estas condiciones se suman los efectos del monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos, que representan un reto adicional para la operación de la infraestructura eléctrica.

Ante este escenario, la CFE mantiene acciones preventivas, capacidad permanente de respuesta y proyectos de modernización para contar con una red más robusta, confiable y resiliente.