La apuesta de Morena para Quintana Roo: ¿quién es Eugenio “Gino” Segura?

La apuesta de Morena en QR Eugenio "Gino" Segura fue designado coordinador de la 4T en dicho estado del sureste mexicano. (Especial y Cuartoscuro)

Morena definió a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como su nueva apuesta política en Quintana Roo al nombrarlo Coordinador Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, posición que eventualmente lo volverá el candidato a la gubernatura estatal.

La designación fue dada a conocer por Citlalli Hernández Mora tras concluir las encuestas internas realizadas por el partido para seleccionar al perfil que encabezará los trabajos políticos y territoriales en la entidad.

Resultado de las encuestas

Durante el encuentro, los otros cuatro aspirantes conocieron de viva voz los resultados del proceso y recibieron el llamado de la dirigencia morenista a mantener la unidad y trabajar de manera conjunta en la construcción del equipo que recorrerá Quintana Roo para realizar asambleas informativas.

Segura Vázquez será así el nuevo coordinador estatal de Morena en Quintana Roo, con la responsabilidad de encabezar los trabajos políticos y territoriales del partido en una etapa previa al proceso electoral de 2027.

El político cancunense, conocido como “Gino” Segura, nació el 7 de febrero de 1994 y cuenta con experiencia tanto en la administración pública municipal como estatal. Es economista especializado en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y realizó estudios en instituciones de España, Dinamarca y Estados Unidos.

Trayectoria política: ¿quién es Gino Segura?

Su carrera en la administración pública comenzó en 2019, cuando ocupó el cargo de subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso de Quintana Roo. Posteriormente llegó a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún.

En 2022, cuando Mara Lezama llegó al gobierno estatal, Segura fue designado secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, posición que ocupó hasta 2024, antes de competir por un lugar en el Senado de la República.

Su trayectoria política se encuentra vinculada directamente con el grupo de Mara Lezama, aunque también ha sido relacionado políticamente con el Partido Verde.

Dentro del proceso de Morena para definir la coordinación estatal, Segura compitió con perfiles como Rafael Marín, Marybel Villegas y Ana Paty Peralta, entre otros aspirantes.

Con la designación, Morena perfila a Eugenio Segura Vázquez como una de sus principales figuras para conducir los trabajos políticos y territoriales del partido en Quintana Roo de cara al proceso electoral de 2027.

¿Contra quién compitió Gino Segura en Morena?

Durante el proceso interno de Morena, Eugenio “Gino” Segura participó en las encuestas junto con otros perfiles relevantes del partido, entre ellos:

Rafael Marín

Marybel Villegas

Ana Paty Peralta

Otros aspirantes registrados por Morena

Tras la evaluación realizada mediante encuestas, la dirigencia nacional determinó que Segura Vázquez encabezará los trabajos políticos y de organización territorial del partido en Quintana Roo.

¿Qué significa este nombramiento rumbo a 2027?

La figura del Coordinador Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional suele convertirse en el principal responsable de organizar las estructuras territoriales de Morena y promover las asambleas informativas en cada estado. Es decir, eventualmente será el abanderado de la llamada 4T para las elecciones de la entidad.

Ergo, con esta designación, Eugenio “Gino” Segura se perfilará, conforme a los tiempos electorales de 2027, en el candidato de Morena y sus aliados el PT y el Verde para la gubernatura de este estado del sureste del territorio nacional.

Su nombramiento, asimismo. también envía una señal de continuidad al proyecto político encabezado por Mara Lezama, al colocar a uno de sus colaboradores más cercanos al frente de la organización territorial del partido en la entidad.

Durante la contienda interna de Morena, hubo fricciones con grupos internos del partido alineados al expresidente Andrés Manuel López Obrador.