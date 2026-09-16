Desapariciones forzadas en México, los localizados

Más de 365 mil personas han sido registradas como desaparecidas en México desde 2000. Un análisis del RNPDNO revela que dos de cada tres fueron localizadas, aunque persisten profundas diferencias por sexo, edad y entidad.

Entre 1976 y 1983, más de 30 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar en Argentina. Desde 1977, un grupo de madres de personas detenidas y desaparecidas por el régimen comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo exigiendo información sobre sus hijos e hijas, además de pedir por el regreso con vida de los mismos. Este movimiento, conocido como las Madres de Plaza de Mayo, adquirió una rápida importancia y ha sido reconocido internacionalmente por su labor de búsqueda de las personas desaparecidas.

En México, en lo que va del presente siglo, han desaparecido más de 100 mil personas en un contexto marcado por la llamada guerra contra el narco y otras formas de violencia. Ante esta situación, varios colectivos de madres y familias buscadoras se han creado con el fin de encontrar a sus familiares desaparecidos, en respuesta a lo que consideran una falta de responsabilidad del Estado en las labores de búsqueda. Por ejemplo, en el informe de gobierno presentado el 1 de septiembre de este año, el tema de las personas desaparecidas no fue abordado, a pesar de que sí se destacó las mejoras en materia de seguridad.

Estos colectivos de madres y familias buscadoras, a través de su trabajo, han contribuido a encontrar con vida a más de mil desaparecidos, además de a otras tantas personas fallecidas, algunas de ellas en fosas clandestinas. Este hito resulta importante para las familias de las víctimas, brindándoles parcialmente información sobre lo ocurrido con sus seres queridos, aún cuando no haya claridad sobre las circunstancias de su desaparición y la identidad de los perpetradores.

En una entrada anterior analizamos el fenómeno de desapariciones forzadas en México, Desapariciones forzadas en México, centrando la atención en las personas desaparecidas y no localizadas. En esta segunda parte, presentamos una descripción de los datos de personas que han sido localizadas tras su desaparición.

Datos de personas localizadas

En México, la información sobre las personas desaparecidas es recabada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y está recopilada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). De acuerdo con estos datos, consultados a principios de agosto, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2026, el número de registros de personas desaparecidas asciende a 365,024 personas. De este total, 121,631 personas permanecen desaparecidas y no localizadas, mientras que 243,393 fueron localizadas. Del total de localizadas, 8.7% fueron localizadas sin vida, mientras que el 91.3% restante fueron localizadas con vida. Al desagregar estos datos por sexo, observamos aproximadamente el 85% de los hombres localizados fue encontrado con vida, mientras que entre las mujeres localizadas esta proporción asciende a aproximadamente 97%.

Es importante mencionar que los datos de RNPDNO no incluyen información detallada sobre las fechas de desaparición y localización de las personas. Esta limitación puede contribuir a explicar el hecho de que el número de personas desaparecidas y posteriormente localizadas es aproximadamente el doble del número de personas que permanecen desaparecidas. Es posible que parte de las personas localizadas haya sido encontrada durante el mismo año de su desaparición, mientras que otra corresponda a desapariciones ocurridas en años anteriores. Sin embargo, los datos de acceso público no nos permiten identificar estos patrones, ni analizar los tiempos transcurridos entre la desaparición y localización de los individuos.

La Figura 1 muestra la evolución en los últimos diez años del número de personas desaparecidas y posteriormente localizadas, al igual que de aquellas que permanecen desaparecidas. En ambos casos se observa una tendencia creciente. Mientras que en el 2015 se registraron cerca de 10 mil personas desaparecidas que posteriormente fueron localizadas, para el 2025 esta cifra aumentó a cerca de 25 mil personas. Por su parte, el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó de 5 mil personas a 12 mil personas durante el mismo periodo.