Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 17 de septiembre? (Servicio Sismológico Nacional)

La tarde del 17 de septiembre de 2026 se reportó un sismo de magnitud de 4.0 en la escala de Richter al suroeste del municipio Venustiano Carranza en Chiapas, de acuerdo con información de Servicio Sismológico de México (SSN).

El movimiento capturado por los sensores del SSN se reportó a las 18:22 horas, el estado de Chiapas se encuentra sin afecciones por el sismo.

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo simulacro?

Este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional donde se conmemorarán a las víctimas del sismo del 85, la alerta sonará en celulares y altavoces.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en compañía de funcionarios federales realizarán el izamiento de la bandera media asta en honor a las víctimas del terremoto de 1985.

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca a las instituciones privadas y pública a ser parte del simulacro.

¿Cuántos años se cumplen del sismo de 1985?

Este año se cumplen 41 años del sismo ocurrido el 19 de septiembre en la Ciudad de México a las 7:19 horas con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter.

En un inicio se contabilizaron 3,192 fallecidos por parte del gobierno, pero posteriormente fuentes gubernamentales ajustaron el número oficial, donde se estimaron un rango de 6,000 y 7,00 víctimas.