Sistema de mapa de intensidad de sismos en México: ¿Dónde consultar y cómo funcionan?

Sistema de mapa de intensidad de sismos en México. Este sistema busca identificar con mayor precisión la intensidad de los sismos en territorio mexicano. (Pexels y Crónica Digital)

Con ayuda de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería de la UNAM (II) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se ha generado la Red de Observación de Sismos Fuertes, en la que se podrán consultar mediante un mapa, la intensidad de los sismos en el territorio nacional, con el objetivo de determinar posibles daños, evitar riesgos y prevenir afectaciones en estructuras.

A diferencia de la magnitud, que expresa el tamaño de un sismo a partir de la energía liberada, la intensidad permite conocer los efectos y la fuerza del movimiento en lugares específicos. Debido a eso, un mismo sismo puede registrar diferentes niveles de intensidad dependiendo de la distancia, ya sea en el epicentro o a kilómetros del mismo y depende de las características del terreno y las condiciones de cada región.

¿Cómo funcionan los mapas de intensidad sísmica en México?

Al ocurrir un sismo, las estaciones sísmicas distribuidas por todo México registran el movimiento del terreno por medio de distintos instrumentos. Los datos obtenidos de estos movimientos son procesados posteriormente para determinar cómo se comportó el suelo en distintas regiones. Finalmente, se representa geográficamente.

De acuerdo con Gaceta UNAM, una vez que el SSN ha proporcionado una estimación de la magnitud, el sistema procesa los registros de las estaciones y unos 40 minutos después se libera un mapa que permite observar dónde se registraron los movimientos de mayor intensidad.

Los mapas podrán permitir identificar qué regiones experimentaron con mayor intensidad el sismo. Esta información podrá ayudar a las autoridades a determinar qué lugares requieren mayor atención e inspección luego de un terremoto. Con esta información, Protección Civil podrá apoyarse de esto para tomar mejores decisiones.

¿Dónde se pueden consultar los mapas de intensidad de sismos en México?

Estos mapas que se encuentran en su primera etapa, son elaborados por la Unidad de Instrumentación Sísmica de la II de la UNAM y podrán ser consultados a través de la página web de la Red de Observación de Sismos Fuertes de la misma institución.

La información se podrá complementar con los reportes del SSN mediante datos como magnitud, epicentro, profundidad, fecha y hora. Además, se espera ampliar la Red Sísmica Mexicana (RSM), como lo comenta Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del II:

“El objetivo de incrementar su densidad es obtener mejores estimaciones de la magnitud y localización de los sismos, así como elaborar mapas de intensidad donde se determine si se ”movió mucho el suelo” y afectó viviendas o infraestructura”.

¿Cómo se extenderá la Red Sísmica Mexicana para abastecer los mapas de intensidad?

Gaceta UNAM informa que la RSM extenderá el monitoreo con la construcción de 58 nuevas estaciones. 38 de las estaciones estarán a cargo del SSN del Instituto de Geofísica, mientras que 20 lo estarán de la Unidad de Instrumentación del II.

Además, menciona Leonardo Ramírez que “el Instituto terminó ocho de las 20 estaciones de la nueva etapa de la Red, que se estima concluirla durante el presente año, con financiamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y acompañamiento del Cenapred”.

La ampliación tendrá especial enfoque en el norte del país, región que cuenta con la menor cobertura instrumental para la medición sísmica bajo el mito de que en esa zona no tiembla. Las nuevas estaciones estarán repartidas en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se espera con esto obtener más información sobre la actividad sísmica de estas regiones.