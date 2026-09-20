Pide Mier evitar descalificaciones al INE, le restan confianza rumbo al 2027, alerta

El presidente de la Jucopo en el Senado, el morenista, Ignacio Mier sale en defensa de los cuestionamientos al INE

En medio de una lluvia de cuestionamientos y señalamientos sobre presuntos fraude rumbo a los comicios del 2027, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco defendió el desempeño del INE y llamó a la mesura y a evitar descalificaciones anticipadas que resten confianza hacia el árbitro de cara a los comicios del próximo año.

Aseveró que el INE es un organismo autónomo confiable, y recalcó que los integrantes del Consejo General del INE no fueron designados por cuotas políticas, sino a través de un proceso riguroso de selección e insaculación.

Ello luego de las fuertes críticas que han recibido varios consejeros pero sobre todo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien acusan de vínculos y cercanía con Morena, lo que ha llevado a ese órgano electoral a tomar resoluciones que han sido muy cuestionadas por la oposición al acusar que se están creando las condiciones para un fraude electoral en el 2027.

“El árbitro está funcionando”, debemos dejar que opere, darle un voto de confianza, bajo los principios que rigen nuestra democracia, “porque nos ha costado mucho”, buscó justificar Mier.

El también coordinador de Morena en el Senado, insistió en que “la mayoría “ de los consejeros del INE, incluida la presidenta del Instituto, Guadaupe Taddei cuentan con una trayectoria profesional en materia electoral.

“Así es que podemos estar confiados, independientemente de la narrativa política”, aseveró en referencia a las críticas y advertencias de la oposición pero también del sector empresarial

Mier aseguró que el INE llega fortalecido al proceso electoral y que en 2027 desplegará más de 175 mil casillas para que millones de mexicanos puedan emitir su voto, por lo que llamó a la mesura y a evitar descalificaciones anticipadas que resten confianza en los comicios.

Recalcó que el INE es un organismo autónomo confiable, que ha realizado un esfuerzo relevante de capacitación y organización, para que las y los ciudadanos puedan elegir, con su voto, a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales.

Además, subrayó que, en los últimos años, la democracia en México ha avanzado gracias a la movilización de la sociedad, por lo que “los mexicanos podemos estar satisfechos”.

Independientemente de los “agoreros”, el legislador confió en que habrá elecciones limpias y tranquilidad en el país.

Mier Velazco consideró que los partidos políticos tienen que mantener una relación de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, pero no de presión, ataques, señalamientos o de descalificación.