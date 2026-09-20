CSP: Las fuerzas federales permanecerán en Sinaloa el tiempo que sea necesario

Sheinbaum en Sinaloa La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la gobernadora de Sinaloa cuenta con todo el apoyo de su gobierno, por lo que las fuerzas federales permanecerán en aquella entidad el tiempo que sea necesario

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava cuenta con todo el apoyo del gobierno federal, por lo que ambas acordaron “que todas las fuerzas federales y todo lo que se requiera van a permanecer en Sinaloa todo el tiempo que sea necesario”.

“De los momentos difíciles se sale juntos, lo más importante es la unión entre pueblo y gobierno. No puede haber división entre pueblo y gobierno... Gobierno y pueblo Unido jamás será vencido”, declaró ante una concurrencia que rompió en aplausos y gritería a las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum Pardo.

No vamos a retirar a ningún elemento el Ejército, Guardia Nacional y Marina “van a permanecer en Sinaloa apoyando a la gobernadora y al pueblo”, al tiempo que adelantó que diversos secretarios de Estado acudirán a la entidad para atender diversas demandas de la población.

Así lo dio a conocer en el marco de su visita a la entidad, con motivo del ejercicio de “Honestidad y Resultados”, que ha realizado la jefa del Ejecutivo Federal, en 26 estados, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Diversos secretarios de Estado acudirán a Sinaloa

Al resaltar que ha visitado Sinaloa 10 veces desde que asumió el Poder, puntualizó que permanecerán los elementos de seguridad, y a partir de la próxima semana acudirán a la entidad el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural “sepan que no va a faltar el dinero para el apoyo a los agricultores”.

También se tiene contemplada la presencia del gabinete de energía, “porque ya acordé con la gobernadora que se va a ampliar un mes el subsidio para Sinaloa. Después aduanas para resolver el problema de camarón que está entrando de otros lados del mundo, porque el mejor camarón es de Sinaloa.

El secretario de Educación Pública anunciará la construcción de 20 nuevas preparatorias en la entidad, el titular de Hacienda y la subsecretaria de Egresos para apoyar al pueblo sinaloense con un presupuesto extraordinario.

Ninguna potencia extranjera define el destino de México

En su discurso, la mandataria insistió nuevamente, en que la soberanía es el pueblo, “eso significa que ninguna potencia extranjera define el destino del pueblo de México, que ninguna élite define el futuro de la patria, es el pueblo de México quien lo define”.

La injerencia, abundó, no resuelve los problemas, sino que provoca violencia, de ahí que México pide soberanía, cooperación para el desarrollo que es lo que genera paz, “no queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio, los mexicanos definimos nuestro futuro.

“Las y los sinaloenses deciden el presente y el futuro de Sinaloa, es el pueblo de México, y es muy importante decirlo la injerencia genera violencia, la cooperación para el desarrollo genera paz y lo que requiere Sinaloa y el país completo es paz con justicia libertad y soberanía.

Refirió que con los gobiernos neoliberales fueron muchos años (36) también de injerencia, años de oscuridad para México, “no podemos olvidar Miguel de la Madrid, (Carlos) Salinas de Gortari, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto.

En este mismo sentido, criticó que “escribe hoy uno que fue secretario de Hacienda durante el Fobaproa que el país va muy mal –y cuestionó a los asistentes-, ¿Qué opinan ustedes?”.

Y añadió: “mal con el Fobaproa, una deuda privada convertida en deuda pública que pagamos hasta la fecha”, y comparó que en el 2018 el pueblo de México optó por la transformación y con López Obrador comenzó a cambiar el país y refirió el aumento al salario mínimo que pasó de 2,800 en el 2018, a más de 9,500 pesos mensuales en el 2026, con un aumento de 154% en términos reales “y el salario va a seguir aumentando por encima de la inflación”, además de que el peso “está como una de las monedas más fuertes de México y estamos en récord de inversión extranjera directa, eran puras patrañas.

El amor convertido en política

Asimismo, Sheinbaum Pardo subrayó que con la llegada de los programas de Bienestar, fue una muestra del amor convertido en política, “el amor convertido en acción de gobierno con el amor al pueblo, a diferencia del pasado, cuando se gobernaba para unos cuantos “o unos cuantos se habían apoderado del gobierno”, sin embargo, a partir del 2018 y al llegar ella a la Presidencia, “llegamos orgullosamente gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.