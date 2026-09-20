¿Cuándo se venderán las prendas empeñadas? Esto es todo lo que debes saber sobre el Calendario Monte de Piedad octubre 2026

Si tienes una prenda empeñada en el Nacional Monte de Piedad, hay una fecha que debes tener muy presente antes de octubre. La institución actualizó su calendario de comercialización y modificó los días en que algunos artículos podrán pasar a la venta pública.

La buena noticia para quienes todavía necesitan tiempo para recuperar sus pertenencias es que el nuevo plazo se extiende hasta marzo de 2027. Así que, por ahora, el calendario dará más tiempo a los clientes.

¿Qué cambia en el calendario del Monte de Piedad para octubre 2026?

El ajuste contempla las prendas cuya fecha original de comercialización estaba programada entre el 1 y el 31 de octubre de 2026.

De acuerdo con el calendario actualizado, esas prendas ya no pasarán a la venta durante octubre. La nueva fecha establecida para el Día de Pase a Almoneda será entre el 17 y el 20 de marzo de 2027.

Esto significa que quienes tengan alguno de estos préstamos todavía cuentan con tiempo para realizar el desempeño o refrendo correspondiente antes de que la prenda pueda ser comercializada.

El cambio está relacionado con la suspensión de actividades que se produjo a raíz de la huelga de trabajadores iniciada el 1 de octubre de 2025, situación que provocó modificaciones en las fechas previamente establecidas.

¿Hasta cuándo puedo recuperar mi prenda?

Para las prendas contempladas en este ajuste, la nueva fecha límite para desempeñar o refrendar será el 16 de marzo de 2027.

A partir del día siguiente, es decir, el 17 de marzo de 2027, comenzará el periodo en el que determinados artículos podrán pasar a comercialización.

¿Qué significa el “Día de Pase a Almoneda”?

El Día de Pase a Almoneda es la fecha límite establecida para que una prenda que no haya sido desempeñada o refrendada pueda pasar a la venta pública.

Por eso es importante revisar la fecha específica de cada contrato. No todas las prendas necesariamente tienen el mismo día y dejar pasar el plazo puede complicar la recuperación del artículo.

¿Cómo saber cuándo pasa mi prenda a venta?

El Nacional Monte de Piedad recomienda consultar el Calendario de Prendas Seguras para identificar el plazo que corresponde a cada caso.

También existe la posibilidad de solicitar información directamente con la institución. Para conocer la nueva fecha aplicable, los clientes pueden comunicarse a los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717, donde un ejecutivo puede proporcionar información sobre el nuevo plazo.

Si realizaste un refrendo en una fecha distinta a la que aparecía originalmente para la comercialización, también es recomendable verificar cuál es la fecha actualizada que corresponde a tu contrato.