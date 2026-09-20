Desigualdad en Presupuesto 2027: Gasto por persona en Pemex 5 veces mayor que IMSS-Bienestar: CIEP

IMSS-Bienestar en desventaja presupuestal para atender pacientes sin seguridad social

El gobierno federal plantea un aumento del 10.6 % para el sector salud en el Presupuesto 2027, respecto a este año pero aún está lejos de ese 6 % que se recomienda a nivel internacional y lo que es peor es que mantiene una desigualdad abismal --de más del doble-- entre una persona que tiene derecho al IMSSS y una con acceso al IMSS—Bienestar o sector salud.

La diferencia es aún más grande entre derecho habientes de Pemex donde el gasto por persona en la petrolera sería 5.4 veces el del IMSS—Bienestar.

De acuerdo a un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) “Implicaciones del Paquete Económico”, estas diferencias afectarían principalmente a la población sin seguridad social y a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos al gasto de bolsillo.

De hecho, el gasto de bolsillo ha sido de unos $7,140 por persona en este año y se estima aumente para el 2027.

Sin embargo, en materia de educación también hay decisiones que impactan a un sector vulnerable de la población pues el gasto educativo aumenta a costa de la primera infancia, aquella que es el periodo de la vida que abarca desde la gestación o el nacimiento hasta los seis u ocho años de edad.

Para 2027, el gasto en educación, ciencia y cultura aumentaría 7.2%, pero el incremento no sería generalizado.

Educación Inicial tendría un recorte de 51.5%; las principales becas permanecerían sin cambios, mientras que La Escuela es Nuestra y el programa de investigación científica recibirían 25.5% y 22.4% menos recursos, respectivamente.

“Esta distribución afectaría la primera infancia, las comunidades escolares y el desarrollo científico”, advierte el documento.

El análisis aborda las implicaciones del proyecto de Presupuesto 2027 donde si bien reconoce que hay un aumento de recursos para el sector salud, también advierte que remarca una desigualdad entre instituciones en perjuicio de los mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social como IMSS, ISSSTE o Pemex.

Una persona afiliada al IMSS recibiría más del doble del gasto destinado a una persona atendida por IMSS-Bienestar.

Además, el gasto de bolsillo por persona sería 29.3% mayor que el gasto público per cápita en IMSS-Bienestar.

El PPEF 2027 propone un aumento del gasto en salud de 108 mil 652.0 mdp adicionales respecto a lo aprobado en 2026, lo que representaría un aumento real de 10.6%.

Sin embargo, la tercera parte del total de estos recursos, es decir, el 75.6% del incremento se destinaría a la población con seguridad social, principalmente al IMSS.

Los recursos para personas sin seguridad social aumentarían en 26 mil 543.6 mdp donde el IMSS--Bienestar, se lleva con 15 mil 988.1 mdp adicionales, seguido de la Secretaria de Salud, con 3 mil 341.3 mdp, y el FASSA, con 2mil369.8 mdp

En cambio el presupuesto del IMSS alcanzaría 641mil807.5mdp. El aumento se concentraría en Servicios de atención a la salud, cuyo monto representaría el 77.1 % del presupuesto e infraestructura integral.

Mientras que el ISSSTE recibiría 100 mil 107 mdp. La mayor parte del incremento provendría de Servicios de atención a la salud con un monto equivalente al 66.8% de su presupuesto.