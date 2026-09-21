Morena va por regulación de la Inteligencia Artificial en México

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que México debe abrir una discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA), ante los efectos que estas tecnologías ya tienen en ámbitos como el trabajo, la educación, la salud, la información y la vida pública.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que el debate debe enfocarse en establecer reglas que permitan aprovechar los avances tecnológicos sin dejar de proteger los derechos de las personas.

“No se pretende censurar, sino abrir una discusión pública sobre los efectos que dichas tecnologías ya tienen en la sociedad actual”, dejó claro el legislador.

Además, señaló que la regulación de la IA forma parte de las prioridades de la agenda legislativa y planteó que uno de los objetivos debe ser garantizar que las decisiones algorítmicas respeten los derechos humanos, además de establecer mecanismos de transparencia sobre el funcionamiento y uso de estos sistemas.

También consideró necesario identificar y corregir posibles sesgos discriminatorios que reproduzcan desigualdades.

“Regular no significa detener la tecnología, más bien es establecer hacia dónde queremos que avance”, sostuvo.

El modernista advirtió que la expansión de la inteligencia artificial ya plantea retos relacionados con la manipulación de información, los posibles desplazamientos laborales, la discriminación y la concentración de capacidades tecnológicas en un reducido número de empresas.

A ello sumó una dimensión de soberanía tecnológica, al señalar que la IA ya está presente en espacios como escuelas, centros de trabajo, hospitales, gobiernos y hogares, por lo que, desde su perspectiva, las decisiones sobre su uso no deberían quedar únicamente en manos de empresas privadas.

También destacó que la velocidad con la que avanza la innovación tecnológica representa otro de los desafíos, pues los gobiernos deben establecer mecanismos para acompañar su desarrollo y atender sus efectos sociales.

Recordó que el debate ya forma parte de la agenda internacional; la ONU estableció en 2025 el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA, un espacio para que gobiernos y distintos sectores discutan la cooperación internacional y los mecanismos de gobernanza de esta tecnología y la primera sesión se realizó el 6 y 7 de julio de 2026 en Ginebra.

En este contexto, planteó que México debe participar en la discusión internacional y definir las condiciones bajo las cuales la inteligencia artificial se incorporará a la vida nacional.

“México tiene derecho a establecer las condiciones bajo las cuales la IA se incorpora a la vida nacional, priorizando el bienestar del pueblo”, afirmó.

El diputado consideró que una regulación nacional no debería limitarse a imponer restricciones, sino también generar condiciones para que los beneficios de la tecnología sean accesibles y evitar que su desarrollo profundice las desigualdades.

Finalmente, sostuvo que el debate sobre la inteligencia artificial dejó de ser un asunto exclusivo de especialistas y requiere la participación de gobiernos y sociedad.

“La IA ya está transformando el mundo; lo que todavía está en nuestras manos es decidir las reglas que queremos para vivir con ella”, concluyó.